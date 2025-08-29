Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Να μην κάνουν στο ΠΚ ηλεκτρονική εγγραφή όσοι φοιτήσουν στην Ελλάδα, λέει το πανεπιστήμιο

Για λόγους ηθικής και δικαιοσύνης το μήνυμα του ΠΚ

Δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική εγγραφή στις 4 Σεπτεμβρίου στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες που κράτησαν θέση στο πανεπιστήμιο αλλά έχουν εξασφαλίσει και σκοπεύουν να φοιτήσεων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΚ. 

«Σύμφωνα με τους κανόνες σπουδών και φοιτητικών θεμάτων, προπτυχιακός/η φοιτητής/ρια του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα και σε πρόγραμμα σπουδών άλλου κρατικού ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό», αναφέρεται. 

Επισημαίνεται επίσης πως, φοιτητές/φοιτήτριες που θα απουσιάζουν από τα μαθήματα θα διαγραφούν λόγω του ότι η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.

Αυτό εξάλλου, σημειώνεται, «επιβάλλεται και για σκοπούς ηθικής και δικαιοσύνης προς τους/τις υπόλοιπους/ες υποψηφίους/ες,  οι οποίοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έγκαιρα τις νέες θέσεις που θα κενωθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Β’ Κατανομή».

Για τυχόν απορίες, φοιτητές ή φοιτήτριες μπορούν να αποταθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  ~aasw@ucy.ac.cy.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

