Πλήρης συμμόρφωση από καταστήματα πώλησης σχολικών ειδών λέει η Υπηρεσία Καταναλωτή

Πλήρης συμμόρφωση διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά τους επανελέγχους που πραγματοποίησε σε καταστημάτων πώλησης σχολικών ειδών, ενόψει της επικείμενης έναρξης της σχολικής χρονιάς, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών.

Σε ανακοίνωση σε σχέση με τους ελέγχους καταστημάτων πώλησης σχολικών ειδών κατά την περίοδο 18-29 Αυγούστου 2025, που αφορούσαν βιβλιοπωλεία, πολυκαταστήματα, υπεραγορές, καταστήματα πώλησης σχολικών ενδυμάτων, γραφικής ύλης και σχολικών τσαντών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι κατά τη συγκεκριμένη εκστρατεία ελέγχθηκαν συνολικά 150 υποστατικά και σε 140 (ποσοστό περίπου 93,33%) υπήρξε πλήρης συμμόρφωση από την αρχική επιθεώρηση.

Προσθέτει ότι σε 10 υποστατικά (ποσοστό περίπου 6,67%) δόθηκαν γραπτές συστάσεις για συμμόρφωση αναφορικά με κάποιες παραβάσεις που εντοπίστηκαν, ενώ κατά τους επανελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής ελέγχθηκε κατά πόσον αναγράφονται τιμές στα προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση, οι τιμές είναι ευδιάκριτες και ευανάγνωστες, η τιμή των εκπτώσεων αναγράφεται με ορθό τρόπο, οι εκπτωτικές / προωθητικές ενέργειες είναι αληθείς, είναι αναρτημένη ενημέρωση για την πολιτική επιστροφών και οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στα ράφια είναι η τελική τιμή πώλησης τους (ταμειακός έλεγχος).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Υπηρεσία, σε 119 από τα πιο πάνω υποστατικά διενεργήθηκε ταμειακός έλεγχος κατά τον οποίο σαρώθηκαν συνολικά 5.602 προϊόντα. Προσθέτει ότι ο έλεγχος αυτός «δεν κατέδειξε σοβαρές αποκλίσεις».

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως σε 31 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αποκλίσεις κατά του καταναλωτή (0,55%), ενώ σε άλλες 25 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αποκλίσεις υπέρ του καταναλωτή (0,45%).

Εξάλλου, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σημειώνει ότι έχει ολοκληρώσει έρευνα για συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων για τον εξοπλισμό του μαθητόκοσμου.

Προσθέτει ότι η έρευνα αφορά στις τιμές που ίσχυαν στις 28.08.2025 σε συνολικά 16 σημεία πώλησης (βιβλιοπωλεία, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, καταστήματα ειδών ένδυσης), που δραστηριοποιούνται σε όλες τις επαρχίες και περιλαμβάνει προϊόντα, τα οποία είναι τα πλέον διαδεδομένα για τη σχολική προετοιμασία των μαθητών.

Αύξηση τιμής κατά 52% για τετράδια 80 φύλων, 39% στα μολύβια ΗΒ και 12% στην κασετίνα

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου τιμών, μεταξύ άλλων, η τιμή της κασετίνας παρουσιάζει αύξηση 12,17% σε σύγκριση με την ενδεικτική μέση τιμή του 2024, τα τετράδια κλασσικά μπλε 80 φύλων αύξηση 52,60%, τα μολύβια ΗΒ 39,48%, τα σβηστήρια 25,61%, τα χρωματιστά μολύβια συσκευασία 12 τεμαχίων 25,11% και τα κολάν γυμναστικής (κορίτσια) 21,07%.

Αντίθετα, μείωση στην τιμή τους παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, το παντελονάκι γυμναστικής για αγόρια κατά 17,30%, η μικρή ρίγα (μέχρι 20 cm) κατά 15,13%, ο φάκελος πλαστικός Α4 με κουμπί (φαϊλ) και το σχολικό κοντό γκρίζο παντελόνι κατά 11,47%.

Πηγή: ΚΥΠΕ