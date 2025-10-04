Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Σε αδιέξοδο οι γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ καλούνται να πληρώσουν ποσό που ξεπερνά τα 300 ευρώ τον μήνα μόνο και μόνο για να μπορουν να στειλουν τα παιδιά τους για εργοθεραπεία, μιας και παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων, οι υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω του ΓεΣΥ είναι περιορισμένες

Ενώ τα τελευταία έξι και πλέον χρόνια στην Κύπρο έχουμε ΓεΣΥ, υπάρχουν γονείς που για οικονομικούς λόγους αδυνατούν να παρέχουν στα παιδιά τους, τα οποία έχουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), τις θεραπείες που αυτά χρειάζονται. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τις εργοθεραπείες και σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι με το ΓεΣΥ έχου...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΠΑΙΔΙΑΓΟΝΕΙΣΔΕΠΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα