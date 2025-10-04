Σε αδιέξοδο οι γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ

Ενώ τα τελευταία έξι και πλέον χρόνια στην Κύπρο έχουμε ΓεΣΥ, υπάρχουν γονείς που για οικονομικούς λόγους αδυνατούν να παρέχουν στα παιδιά τους, τα οποία έχουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), τις θεραπείες που αυτά χρειάζονται. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τις εργοθεραπείες και σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι με το ΓεΣΥ έχου...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!