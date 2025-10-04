Σε αδιέξοδο οι γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ
Γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ καλούνται να πληρώσουν ποσό που ξεπερνά τα 300 ευρώ τον μήνα μόνο και μόνο για να μπορουν να στειλουν τα παιδιά τους για εργοθεραπεία, μιας και παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων, οι υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω του ΓεΣΥ είναι περιορισμένες
