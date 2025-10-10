Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η κυρίαρχη πηγή πληροφόρησης για τη νεολαία της Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησε έρευνα που αποτυπώνει τις συνήθειες και ανάγκες πληροφόρησης των νέων ηλικίας 14 – 35 ετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητικό οργανισμό IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. H ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε δείγμα 1000 νέων σε παγκύπρια βάση, με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 63% των νέων ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για θέματα επικαιρότητας, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και για θέματα ψυχαγωγίας (60%), εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης (56%), καθώς και κοινωνικά ζητήματα (52%).

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης για το 74% των νέων, με το Instagram και το TikTok να κυριαρχούν, ιδιαίτερα στις ηλικίες 14 – 24. Συγκεκριμένα, οι νέες και οι νέοι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 161 λεπτά ημερησίως στο Instagram και 172 λεπτά στο TikTok, αναδεικνύοντας τη σημασία αυτών των μέσων στην καθημερινότητά τους.

Παρά την ευρεία χρήση των ΜΚΔ, οι νέοι εκφράζουν ανησυχίες για την αξιοπιστία των πληροφοριών, με το 40% να δηλώνει δυσκολία στην αξιολόγηση της εγκυρότητας και το 88% να δηλώνει ότι έχει συναντήσει ψευδείς ειδήσεις ή παραπληροφόρηση. Η έρευνα σε άλλες πηγές για διασταύρωση της πληροφορίας και ενδείξεις όπως κλισέ τίτλοι ή υπερβολές, αποτελούν τους κύριους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί η νεολαία για την αναγνώριση των ψευδών ειδήσεων.

Στο σύνολο των πηγών ενημέρωσης που θεωρούν αξιόπιστες, η πλειοψηφία των νέων (59%), ανέφερε τις επίσημες ιστοσελίδες ειδήσεων.

Μέσα από την έρευνα προκύπτει, επίσης, το ότι οι νέοι ζητούν πιο αξιόπιστες πηγές και διαδραστικούς τρόπους πληροφόρησης, δηλώνοντας συγκεκριμένα την προτίμησή τους σε περιεχόμενο υπό μορφή βίντεο.

Όπως δήλωσε και η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΝΕΚ, κα Κωνσταντίνα Αχιλλέως, «η έρευνα αναδεικνύει το πόσο γρήγορα αλλάζει το τοπίο της ενημέρωσης των νέων και τις νέες συνήθειες μέσα από τις οποίες επιλέγουν να πληροφορούνται. Είναι καθήκον μας να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αλλαγές, σχεδιάζοντας δράσεις που θα ενισχύσουν την πρόσβασή τους σε αξιόπιστες και ουσιαστικές πηγές πληροφόρησης.».

