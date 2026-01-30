Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο 74,5% οι πληρωμές των Κυπρίων με κάρτες- Το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Αύξηση παρουσιάζουν οι πληρωμές των Κυπρίων με κάρτες, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη χώρα να έχει το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πληρωμές με κάρτες ανήλθαν στο 74,5% του συνολικού αριθμού πληρωμών χωρίς μετρητά, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μεταφορές πίστωσης αντιπροσώπευαν το 16,1% των συναλλαγών παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 0,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι άμεσες χρεώσεις ήταν 4% σημειώνοντας μείωση 0,1%, και οι πληρωμές με ηλεκτρονικά χρήματα ήταν 3,2%, με μείωση 0,6%.

Πρωτιά Πορτογαλίας στις κάρτες

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, η Πορτογαλία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο πληρωμών με κάρτες ως ποσοστό του συνολικού αριθμού πληρωμών χωρίς μετρητά το πρώτο εξάμηνο του 2025, στο 75,7%. Μετά την Κύπρο, το τρίτο ψηλότερο ποσοστό έχει η Ελλάδα με 73% και ακολουθεί η Λιθουανία με 72,8%.

Ο συνολικός αριθμός πληρωμών χωρίς μετρητά στη ζώνη του ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 77,7 δισεκατομμύρια, 7,7% υψηλότερος σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, με συνολική αξία 116,0 τρισεκατομμυρίων ευρώ, 2,9% υψηλότερη από ό,τι το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Οι πληρωμές με κάρτα αντιπροσώπευαν το 57% του συνολικού αριθμού πληρωμών χωρίς μετρητά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι μεταφορές πίστωσης το 22%, οι άμεσες χρεώσεις το 14% και οι πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα το 6%.

