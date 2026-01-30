Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ξεκίνησε χθες δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεων των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με τα κατάλληλα υποσύνολα τομεακών ανοιγμάτων στα οποία οι αρμόδιες ή οι ορισθείσες αρχές μπορούν να εφαρμόσουν ένα απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης χρήσης του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου για την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών εισάγει μεγαλύτερη λεπτομέρεια στον εντοπισμό των εκθέσεων που υπόκεινται σε φυσικούς και μεταβατικούς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, μέσω βελτιωμένων τομεακών και γεωγραφικών ταξινομήσεων. Οι τροποποιήσεις ενσωματώνουν επίσης τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων συστημικού αποθέματος κινδύνου σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της αμοιβαιότητάς τους.

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων είναι η 30ή Απριλίου 2026.

Το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών έχει καταρτιστεί βάσει του άρθρου 133 της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΕΕ) 2024/1619 (CRD VI), όπως τροποποιήθηκε, το οποίο διευκρινίζει ότι το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.