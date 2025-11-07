Επιστημονική εκδήλωση Παν. Νεάπολις Πάφος: «Σύνταγμα 1975 - 50 έτη μετά»

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος διοργανώνει την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» του Πανεπιστημίου, επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Σύνταγμα 1975 – 50 έτη μετά. Μια συζήτηση για το Σύνταγμα και την Αναθεώρησή του».

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τη θέσπιση του Συντάγματος του 1975 και στοχεύει να αναδείξει τις θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις της πορείας του, αλλά και να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο για τις προοπτικές της συνταγματικής αναθεώρησης στη σύγχρονη εποχή.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, και ο Καθηγητής Ιωάννης Μπέκας, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής.

Τον συντονισμό θα έχει η Άρτεμις Δ. Σαββίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Ομιλητές:

Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ., τ. Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιώργος Ανδρουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παρέμβαση:

Ιωάννης Ε. Καστανάς, Λέκτορας Νομικής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναστοχασμού και επιστημονικής ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη λειτουργία του ελληνικού Συντάγματος πέντε δεκαετίες μετά τη θέσπισή του, εξετάζοντας παράλληλα τα ζητήματα αναθεώρησης, δημοκρατικής νομιμοποίησης και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, μέσω της Νομική Σχολή, συνεχίζει να ενισχύει την επιστημονική έρευνα, τον δημόσιο διάλογο και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη μελέτη και προαγωγή των θεσμών του κράτους δικαίου.