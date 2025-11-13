ΕΟΑ Λεμεσού: Αυτοί είναι οι νέοι τρόποι πληρωμής τελών ύδρευσης και αποχέτευσης

Μέσω των κυπριακών ταχυδρομείων καθώς και σε συγκεκριμένες υπεραγορές, οι πολίτες μπορούν πλέον να εξοφλούν τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, στο πλαίσιο αναβάθμισης της εξυπηρέτησης που παρέχει ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Σε διάσκεψη Τύπου, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Γιάννης Τσουλόφτας, είπε πως η συνεργασία, με τα κυπριακά ταχυδρομεία, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ δημόσιων φορέων και προσφέροντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές, ευκολότερη πρόσβαση και λιγότερη ταλαιπωρία στην καθημερινότητά τους.

Όπως εξήγησε, με βάση την συμφωνία, οι πολίτες μπορούν πλέον να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους, είτε με μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα, μέσω των Ταχυδρομικών Γραφείων Λεμεσού και της Κοινότητας Αγρού και σημείωσε ότι, από τον Δεκέμβριο, η υπηρεσία θα επεκταθεί παγκύπρια, σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την προσβασιμότητα και την άνεση του κοινού.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑΛ, Σωκράτης Μεταξάς, αναφέρθηκε στη λειτουργία μηχανών αυτόματης εξυπηρέτησης πληρωμών που έχουν τοποθετηθεί στις υπεραγορές Άλφαμεγα Λινόπετρας, Κολοσσίου και Τριμίκλινης, καθώς και στην Υπεραγορά Λυσιώτης, διαβεβαιώνοντας ότι σύντομα θα εγκατασταθούν αυτόματες μηχανές και σε άλλες υπεραγορές.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας, ο Γενικός Διευθυντής Σωκράτης Μεταξάς και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Παύλος Παυλίδης, ενημέρωσαν για τη συγκεκριμένη συνεργασία τους, που φέρει το σύνθημα «Πληρώνουμε πιο εύκολα – Εξυπηρετούμαστε καλύτερα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ