Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: Ανοίγοντας νέους δρόμους ενημέρωσης, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου

Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS), έθεσε την Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια στο επίκεντρο πρόσφατης διάσκεψης Τύπου, στην Κύπρο. Κύπριοι καρδιολόγοι, ειδικοί στο εν λόγω αντικείμενο, φώτισαν τις κλινικές πτυχές, τη συμπτωματολογία και την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου.

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι μία από τις πιο συχνές μυοκαρδιοπάθειες που χαρακτηρίζεται από υπερβολική πάχυνση του μυοκαρδίου, επηρεάζοντας τη λειτουργία της καρδιάς. Η νόσος υπολογίζεται ότι επηρεάζει 20 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και μπορεί να διαγνωστεί σε ενήλικες και σε παιδιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κληρονομική και προκαλείται από μεταλλάξεις σε γονίδια που εμπλέκονται στη λειτουργία του μυϊκού ιστού της καρδιάς. Συχνά παραμένει ασυμπτωματική, ωστόσο, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα, όπως δύσπνοια, πόνο στο στήθος, αίσθημα παλμών, ζάλη, απώλεια αισθήσεων ή ακόμα και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Ο τρόπος ζωής, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αυξάνουν τον κίνδυνο επιδείνωσης των συμπτωμάτων και των επιπλοκών.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Διευθυντής Τμήματος Innovative Medicines, BMS Ελλάδας και Κύπρου. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Γιώργος Τσιακαλάκης, Διευθυντής Market Access & External Affairs της BMS Ελλάδας και Κύπρου, ο Πανίκος Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής Ομίλου CPO Κώστας Παπαέλληνας και ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΚΕΚ), Δρ. Κυριακός Γιάγκου, ο οποίος υπογράμμισε την ετοιμότητα της κυπριακής ιατρικής κοινότητας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των σπάνιων καρδιοπαθειών και συγκεκριμένα της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας. Μεταξύ άλλων, ο Δρ. Γιάγκου τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της ΚΕΚ στην ενημέρωση, εκπαίδευση και συνεχή βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, αναδεικνύοντας τη σημασία της εποικοδομητικής συνεργασίας όλων των φορέων – της επιστημονικής κοινότητας, της Πολιτείας, της φαρμακοβιομηχανίας και της κοινότητας των ασθενών – με κοινό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Η Δρ. Ήρα Ηρακλέους, Καρδιολόγος, πρώην πρόεδρος της Καρδιολογικής εταιρείας Κύπρου, Clinical Associate Prof. στο Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ανέδειξε την επιδημιολογία, την συμπτωματολογία αλλά και τις διαγνωστικές προκλήσεις της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας. Πρόκειται για μια νόσο που συχνά χαρακτηρίζεται ως «αόρατη», εξαιτίας της υποδιαγνωσμένης της φύσης. Με τη συχνότητά της να είναι στις περισσότερες καταγραφές ασθενών 0.2% άτομα στον γενικό πληθυσμό, δεν είναι μια σπάνια νόσος και επηρεάζει περισσότερους ανθρώπους, απ’ όσους μπορεί να πιστεύουμε. Οι συνέπειές της σημαντικές τόσο για την ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και την πρόγνωσή τους, αφού η νόσος με το δυναμικό και εξελικτικό προφίλ που χαρακτηρίζει τις εκδηλώσεις της κατά τη διάρκεια της ζωής, μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές όπως θρομβοεμβολές, καρδιακή ανεπάρκεια και αιφνίδιο θάνατο. Η απόκλιση μεταξύ των εκτιμώμενων περιστατικών και των ήδη διαγνωσμένων είναι εντυπωσιακή· ενδεικτικά, στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι περίπου 700.000 ενήλικες πάσχουν από τη νόσο, αλλά μόλις το 15% έχει λάβει διάγνωση. Το χαμηλό ποσοστό διάγνωσης που παρατηρείται διεθνώς, αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση και κατανόηση, τόσο από την ιατρική κοινότητα για την αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των κλινικών και παρακλινικών ευρημάτων, όσο και από το ευρύ κοινό για την αναγνώριση συμπτωμάτων και σημείων. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αναγνώριση της υποκείμενης παθολογίας και της σωστής διαχείρισης πιθανών συμπτωμάτων, επιπλοκών και συμβαμάτων με σκοπό την μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας της νόσου.

Η Δρ. Γεωργία Δανιήλ, Καρδιολόγος και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών και Κληρονομικών Νοσημάτων της ΚΕΚ, τόνισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις και τα λάθη στη διαγνωστική πορεία πρέπει να περιοριστούν, καθώς πολλοί ασθενείς λαμβάνουν διάγνωση έως και πέντε χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης όλων των σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων που έχει η επιστημονική κοινότητα στην φαρέτρα της αλλά και τον οικογενειακό έλεγχο, δεδομένου ότι υπάρχει 50% πιθανότητα μετάδοσης της κληρονομικής νόσου από γονέα σε παιδί. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, περίπου 30%–40% των ασθενών φέρουν γνωστή παθογόνο μετάλλαξη, γεγονός που καθιστά τον έγκαιρο εντοπισμό κρίσιμο για τη διακοπή της αλυσίδας κληρονομικότητας στις επόμενες γενιές. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί θεμέλιο για την αποτελεσματική διαχείριση και πρόληψη σοβαρών επιπλοκών, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, οι αρρυθμίες και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, η πολυεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση συμβάλλει στη μείωση του αυξημένου ποσοστού θνησιμότητας που συνδέεται με τη νόσο.

Ο Δρ. Μάριος Ιωαννίδης, Καρδιολόγος και Βοηθός Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, παρουσίασε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, αναδεικνύοντας τους αναστολείς καρδιακής μυοσίνης ως μια νέα ελπίδα για τους ασθενείς, καθώς βελτιώνονται σημαντικά τα συμπτώματα της νόσου, ενώ παράλληλα μειώνονται οι ανάγκες για νοσηλεία και χειρουργική αντιμετώπιση. Οι νέες καινοτόμες θεραπείες στοχεύουν απευθείας στο μηχανισμό της νόσου, προσφέροντας λύση εκεί όπου οι συμβατικές προσεγγίσεις συχνά αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν την υποκείμενη αιτία και να προσφέρουν επαρκή ανακούφιση. Βασισμένες σε εκτενείς, τεκμηριωμένες και υψηλής ποιότητας μελέτες, οι νέες θεραπείες έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, βελτιώνουν σημαντικά τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής, και ενισχύουν τη λειτουργικότητα της καρδιάς. Η διεπιστημονική διαχείριση και η λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με τον ασθενή αποτελούν βασικό πυλώνα για την ορθή αντιμετώπιση της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, ενισχύοντας την εξατομικευμένη φροντίδα και τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των μυοκαρδιοπαθειών, ο Γιώργος Τσιακαλάκης, Διευθυντής Market Access & External Affairs της BMS Ελλάδας και Κύπρου ανέδειξε το αποτύπωμα της Bristol Myers Squibb στον τομέα της καρδιολογίας και τόνισε τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών υγείας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των καρδιολογικών ασθενών, μειώνοντας παράλληλα το βάρος για το σύστημα υγείας. Με ευρείες συμμαχίες και συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τους κοινωνικούς εταίρους, η εταιρεία καθιστά ορατή την «αόρατη» απειλή των μυοκαρδιοπαθειών και προάγει ένα σύγχρονο, βιώσιμο πλαίσιο φροντίδας. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος δήλωσε: "Σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής υγείας, υλοποιήσαμε το Cardiomyopathies Matter, έναν οδικό χάρτη για τη βελτίωση της διαχείρισης των μυοκαρδιοπαθειών στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσα απο στοχευμένες καμπάνιες και εκστρατείες ενημέρωσης για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια".