Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Ε.Π.Η.Ε.)

Πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση του νεοσύστατου Συνδέσμου Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Ε.Π.Η.Ε.), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την οργανωμένη και συλλογική εκπροσώπηση των προμηθευτών ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Ο Σ.Ε.Π.Η.Ε. είναι ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας που εκπροσωπεί συλλογικά τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, με στόχο την προώθηση μιας ώριμης, διαφανούς και πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς, προς όφελος τόσο των συμμετεχόντων στην αγορά όσο και των καταναλωτών.

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε για να καλύψει την ανάγκη των προμηθευτών για εξειδικευμένη και αποκλειστική εκπροσώπηση, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε πλήρη συνεργασία με τα υφιστάμενα σχήματα της αγοράς ηλεκτρισμού.

Τα μέλη του δραστηριοποιούνται στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και μοιράζονται κοινούς στόχους: ίση μεταχείριση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε δίκτυα και μηχανισμούς αγοράς, και σταθερό, προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αποστολή του Σ.Ε.Π.Η.Ε.

Ο Σύνδεσμος έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων:

να προωθεί και να προστατεύει τα νόμιμα συμφέροντα των προμηθευτών ηλεκτρισμού,

να διασφαλίζει ίση και αδιάκριτη πρόσβαση σε δίκτυα, μηχανισμούς αγοράς και κρίσιμες υποδομές,

σε δίκτυα, μηχανισμούς αγοράς και κρίσιμες υποδομές, να ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα όλων των εμπλεκομένων,

να στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση και την καινοτομία (π.χ. δυναμική τιμολόγηση, ευφυή δίκτυα, VPP, αποκεντρωμένη παραγωγή).

Ρόλος και δράσεις στην πράξη

Στην πράξη, ο Σ.Ε.Π.Η.Ε.:

εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον ρυθμιστικών και διοικητικών αρχών (ΡΑΕΚ, Υπουργείο Ενέργειας, ΔΣΜΚ, ΔΣΔ κ.ά.),

υποβάλλει τεκμηριωμένες εισηγήσεις για τιμολόγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, μηχανισμούς εξισορρόπησης, διαχείριση κινδύνου (hedging), εγγυήσεις και κεφαλαιακές απαιτήσεις,

παρακολουθεί και αναδεικνύει στρεβλώσεις ή συγκρούσεις συμφερόντων στην αγορά,

προωθεί κώδικες δεοντολογίας μεταξύ των μελών και δράσεις ενημέρωσης/κατάρτισης.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη χθεσινή συνέλευση ανακοινώθηκε η πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Γεώργιος Θεοδότου — Πρόεδρος

— Πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου — Αντιπρόεδρος

— Αντιπρόεδρος Φάνος Καραντώνης — Γενικός Γραμματέας

— Γενικός Γραμματέας Λάμπρος Ανδρεάδης — Μέλος

— Μέλος Γεώργιος Καραγιώργης — Μέλος

Ο Σ.Ε.Π.Η.Ε. θα λειτουργεί ως ενιαίος θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο μια αποτελεσματική αγορά ηλεκτρισμού που ενισχύει τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.