Γίνονται μάρτυρες περιστατικών εναντίον δημοσιογράφων, λένε Τ/κ οργανώσεις - Ζητούν μέτρα για τη διασφάλισή τους

Τη διασφάλιση της ασφάλειας των δημοσιογράφων ζήτησαν τ/κ συνδικαλιστικές και δημοσιογραφικές οργανώσεις σε κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Η συντεχνία Basın-Sen και η τουρκοκυπριακή ένωση δημοσιογράφων (KTGB) βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης μπροστά από το κτίριο της «γενικής αστυνομικής διεύθυνσης», με αφορμή τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η γενική διευθύντρια της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Özgür Gazete», Πινάρ Μπαρούτ, και η οικογένειά της.

Όπως μεταδίδουν ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι δύο οργανώσεις προχώρησαν σε κοινή δήλωση Τύπου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση της εγκληματικότητας. Ο Πρόεδρος της Basın-Sen, Αλί Κισμίρ, ανέφερε στις δηλώσεις του ότι ορισμένα εγκλήματα προκαλούν ανησυχία στην κοινότητα, σημειώνοντας πως γίνονται μάρτυρες πολλών περιστατικών. Όπως είπε, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εκθέσεων αυτοκινήτων και πλέον η δημοσιογράφος Πινάρ Μπαρούτ και η οικογένειά της έχουν στοχοποιηθεί από συμμορίες.

Ο κ. Κισμίρ ανέφερε ότι έχουν προειδοποιήσει τη «διοίκηση» στα κατεχόμενα για παρόμοια περιστατικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν βλέπουν πρόθεση για λήψη ριζοσπαστικών μέτρων.

Είπε ότι στα κατεχόμενα δημοσιογράφοι "δολοφονούνται, δέχονται πιέσεις, διώκονται και απειλούνται, ενώ στέλνονται μηνύματα θανάτου στις οικογένειές τους. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Στην παραμικρή προσπάθεια απαξίωσης και απειλής εναντίον μας, θα δοθεί η πιο σκληρή απάντηση", ανέφερε.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας απευθύνθηκε επίσης προς τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον «πρωθυπουργό» και όλους τους «πολιτικούς αξιωματούχους», διαμηνύοντας πως δηλώσεις του τύπου «καταδικάζουμε, δεν εγκρίνουμε» θεωρούνται πλέον για τους δημοσιογράφους ως μη γενόμενες. «Καθήκον σας είναι η εξεύρεση λύσης. Η έκκλησή μας είναι σαφής: εκτελέστε τα καθήκοντά σας, διασφαλίστε την ασφάλεια των δημοσιογράφων», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ