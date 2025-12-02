Άλλαξαν πάλι γενικό διευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας - Η 6η αλλαγή μέσα σε 5 χρόνια

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επιστρέφει στη θέση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας ο Μάριος Παναγίδης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην ίδια θέση την περίοδο Οκτωβρίου 2019 με Αυγούστου 2020. Πρόκειται για την έκτη αλλαγή γενικού διευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας μέσα σε πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΥΠΑΝ επικρατεί απογοήτευση όχι τόσο για την επιστροφή του κ. Παναγίδη, αλλά για την αποχώρηση του Γιώργου Παντελή. Κατά το τελευταίο έτος, ο κ. Παντελή είχε συμβάλει στην οργάνωση και εξομάλυνση διαδικασιών και εκκρεμοτήτων που παρέμεναν για μεγάλο διάστημα στο εν λόγω Υπουργείο.

Η συχνή εναλλαγή στη θέση του γενικού διευθυντή αναδεικνύει, πάντως, το πώς αντιμετωπίζεται το Υπουργείο Παιδείας και από την παρούσα κυβέρνηση, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η Βουλή βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της συζήτησης για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ένα ζήτημα που απασχολεί το Υπουργείο εδώ και δεκαετίες και στο οποίο ο ρόλος του γ.δ. είναι καθοριστικός.

