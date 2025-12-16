Επαναρχίζει από τον Ιανουάριο το δικοινοτικό πρόγραμμα Imagine - Τι ανέφερε η υπουργός Παιδείας στον Πολίτη 107.6

Μέσα στον Ιανουάριο, μετά από αλλαγές που έγιναν, θα επαναρχίσει το δικοινοτικό πρόγραμμα imagine, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ απέσυρε την τ/κ πλευρά από το πρόγραμμα. Η κα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σημαντικό, ωστόσο εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες, γι' αυτό και έγιναν οι αλλαγές.

Τι είναι το Imagine

Το Imagine αποτελεί επίσημο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και εφαρμόζεται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) από το 2016, υπό την αιγίδα της Δικοινοτικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και με χρηματοδότηση από το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε βιωματικά εργαστήρια για την ειρήνη, την καταπολέμηση του ρατσισμού και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με όλες τις δράσεις να είναι εθελοντικές και να απαιτούν γονική συναίνεση.

Οι δραστηριότητες ξεκινούν μονοκοινοτικά στα σχολεία και ολοκληρώνονται με διακοινοτικές συναντήσεις στη νεκρή ζώνη, χωρίς έλεγχο ταυτοτήτων. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει πάνω από 8.000 μαθητές και 2.500 εκπαιδευτικοί.