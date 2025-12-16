Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Επαναρχίζει από τον Ιανουάριο το δικοινοτικό πρόγραμμα Imagine - Τι ανέφερε η υπουργός Παιδείας στον Πολίτη 107.6

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το πρόγραμμα βασίζεται σε βιωματικά εργαστήρια για την ειρήνη, την καταπολέμηση του ρατσισμού και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με όλες τις δράσεις να είναι εθελοντικές και να απαιτούν γονική συναίνεση.

Μέσα στον Ιανουάριο, μετά από αλλαγές που έγιναν, θα επαναρχίσει το δικοινοτικό πρόγραμμα imagine, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ απέσυρε την τ/κ πλευρά από το πρόγραμμα. Η κα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σημαντικό, ωστόσο εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες, γι' αυτό και έγιναν οι αλλαγές.

Τι είναι το Imagine

Το Imagine αποτελεί επίσημο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και εφαρμόζεται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) από το 2016, υπό την αιγίδα της Δικοινοτικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και με χρηματοδότηση από το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε βιωματικά εργαστήρια για την ειρήνη, την καταπολέμηση του ρατσισμού και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με όλες τις δράσεις να είναι εθελοντικές και να απαιτούν γονική συναίνεση.

Οι δραστηριότητες ξεκινούν μονοκοινοτικά στα σχολεία και ολοκληρώνονται με διακοινοτικές συναντήσεις στη νεκρή ζώνη, χωρίς έλεγχο ταυτοτήτων. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει πάνω από 8.000 μαθητές και 2.500 εκπαιδευτικοί.

Tags

ΚΥΠΡΟΣδικοινοτικήIMAGINE

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα