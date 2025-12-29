Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υπό αξιολόγηση τα σενάρια για τηλεργασία

Την ώρα που η τηλεργασία ετοιμάζεται να περάσει σε νέα φάση εφαρμογής στο Δημόσιο, από τον Φεβρουάριο του 2026, το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου.

Οι αλλαγές που εξετάζονται δεν είναι αμελητέες, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται ακόμη και εισηγήσεις για δραστική μείωση των ημερών τηλεργασίας, συγκεκριμένα κάτω από τις μισές σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.

Από τις 40 ημέρες στις…

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η τηλεργασία θεσμοθετήθηκε το 2022, σε συνέχεια της εμπειρίας που προέκυψε κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού και της ανάγκης να τεθεί ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο. Με βάση την ισχύουσα ρύθμιση, η μέγιστη δυνατότητα τηλεργασίας ανέρχεται στις 40 ημέρες τον χρόνο, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου τρεις ημέρες τον μήνα. Ωστόσο, οι ημέρες αυτές αποτελούν πλέον αντικείμενο αξιολόγησης και αναθεώρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάζονται διάφορα σενάρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πρόταση για αύξηση των ημερών τηλεργασίας στις 45 ετησίως. Παράλληλα, υπάρχουν και εισηγήσεις για σημαντική μείωση, είτε στις 22 είτε ακόμη και στις 15 ημέρες τον χρόνο, λόγω κατάχρησης που έχει διαπιστωθεί για μερίδα προσωπικού. Δεν αποκλείεται, επίσης, να τεθεί επί τάπητος και η διαφοροποίηση των ημερών τηλεργασίας ανάλογα με τις κατηγορίες προσωπικού, σενάριο που θα διαφοροποιεί το ενιαίο καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα.

Αυτοί που έμειναν εκτός

Σημαντικό στοιχείο της υπό αξιολόγηση ρύθμισης αφορά και τις κατηγορίες προσωπικού που είχαν μείνει εκτός του αρχικού πλαισίου του 2022. Όπως διαπιστώθηκε, στην εφαρμογή του μέτρου συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι ειδικοί επιστήμονες και το έκτακτο προσωπικό, δεν καλύπτονταν από τη θεσμοθετημένη τηλεργασία. Το ίδιο ισχύει και για άτομα με προβλήματα υγείας, τα οποία σήμερα καλούνται να υποβάλουν αίτημα για κατ’ εξαίρεση έγκριση. Το ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτής της διαδικασίας, ώστε να μη χρειάζεται εξατομικευμένο αίτημα, βρίσκεται επίσης υπό εξέταση.

Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου στη συμβουλευτική επιτροπή, ενώ στα μέσα Ιανουαρίου θα τεθεί ενώπιον του συμβουλίου του Πανεπιστημίου για λήψη αποφάσεων.

Τι θα γίνει στο Δημόσιο;

Η συζήτηση που ανοίγει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν αφορά μόνο το ίδιο το ίδρυμα. Αντίθετα, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η τηλεργασία ετοιμάζεται να εφαρμοστεί πιο συστηματικά στο Δημόσιο από τον Φεβρουάριο του 2026. Καθιστώντας κάθε απόφαση του Πανεπιστημίου ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πώς διαμορφώνεται, ή περιορίζεται, το νέο εργασιακό μοντέλο, στη βάση και της έως τώρα εμπειρίας.

Σε ό,τι αφορά τώρα στην τηλεργασία στο Δημόσιο υπενθυμίζεται ότι βάσει νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει με απόφασή του τον ανώτατο αριθμό ημερών τηλεργασίας. Η εφαρμογή της απόφασης θα γίνεται από τις επιμέρους υπηρεσίες, ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων και τις λειτουργικές ανάγκες κάθε τμήματος, ενώ η τηλεργασία δεν θα αποτελεί καθολικό δικαίωμα για όλους τους υπαλλήλους. Οι ειδικότερες πρόνοιες και προϋποθέσεις αναμένεται να εξειδικευτούν μέσω κανονισμών και σχετικών εγκυκλίων λίαν συντόμως, δεδομένου ότι δεν απομένει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.