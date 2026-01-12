Παν. Νεάπολις Πάφος και Παν. Δυτικής Μακεδονίας: Νέο Κοινό Αγγλόφωνο Διαπανεπιστημιακό  Πρόγραμμα Σπουδών στη Μηχανική Σχεδιασμού Προϊόντων

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας του νέου Αγγλόφωνου Κοινού Προγράμματος Σπουδών «Μηχανική Σχεδιασμού Προϊόντων» (5 έτη, 300 ECTS, Ενοποιημένος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου - Διαπανεπιστημιακό) ή (4 έτη, 240 ECTS, Πτυχίο - Διαπανεπιστημιακό) / Product Design Engineering (5 years, 300 ECTS, Integrated Master - Joint) ή Product Design Engineering (4 years, 240 ECTS, Bachelor - Joint), με έναρξη παροχής προς τη διεθνή φοιτητική κοινότητα από το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.

Τα δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στο πλαίσιο της μακρόχρονης στρατηγικής συνεργασίας τους και με διαρκή προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και την αριστεία, δημιούργησαν ένα κοινό, άρτια διαρθρωμένο και σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ενισχύει τη συμμετοχή τους στον διεθνή επιστημονικό διάλογο, αναδεικνύει στην πράξη τα οφέλη του ενιαίου χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ελλάδας-Κύπρου και συνδέει αποτελεσματικά τα Προγράμματα Σπουδών με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Στρατηγικός στόχος της συνεργασίας υπήρξε η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο συνδυάζει θεωρητικές βάσεις, σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης και εκτενή πρακτική άσκηση. Το Πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία αποφοίτων σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίοι/ες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν δημιουργικά νέες και καινοτόμες τεχνολογίες στις επιστήμες και τις τέχνες, προκειμένου να σχεδιάζουν λύσεις με τη μορφή εύχρηστων, καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων σε βιομηχανικό και επιχειρηματικό επίπεδο, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ανταποκρινόμενοι αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της βιομηχανίας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης.

Τα πρώτα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη υποβάθρου, όλα τα μαθήματα του Προγράμματος θα διδάσκονται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στην Πάφο (Κύπρος), από το διδακτικό προσωπικό αυτού, ενώ τα επόμενα δύο ή τρία (2 ή 3) έτη, ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή ή της φοιτήτριας, θα προσφέρονται από το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις πλήρως εξοπλισμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης της Κοζάνης (Ελλάδα).

Ο ακαδημαϊκός σχεδιασμός παρουσιάζει σαφή συμπληρωματικότητα, καθώς το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και προσφορά αγγλόφωνων προγραμμάτων στη διεθνή φοιτητική κοινότητα, ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη εργαστηριακή υποδομή, εφαρμοσμένη τεχνογνωσία και στενές διασυνδέσεις με τη βιομηχανία και την παραγωγή.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι δύο Πρυτάνεις, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς και Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ανέφεραν:

«Κάνουμε πράξη τον κοινό ακαδημαϊκό χώρο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, αξιοποιώντας πλήρως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο Ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος θα προσφέρει τη δυνατότητα προσέλκυσης αγγλόφωνων φοιτητών, καθώς και το επίπεδο των γνώσεων υποβάθρου στην Πάφο, ενώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα αξιοποιήσει τις άρτιες εργαστηριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις στην πανεπιστημιούπολη της Κοζάνης. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές μας θα αποκτήσουν υψηλής στάθμης θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση, ενώ παράλληλα ανοίγουν οι δρόμοι για την προσέλκυση ποιοτικών ξενόγλωσσων φοιτητών με δίδακτρα για τα δύο Ιδρύματα, καθώς και για κοινή ερευνητική δραστηριότητα με διεθνή αντίκτυπο.»