Αναβρασμός για το Γαλλοκυπριακό Σχολείο - Γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν μετεγκατάσταση του

Αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στη Λεμεσό μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, αφού μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Γαλλοκυπριακού Σχολείου Λεμεσού, η ΠΟΕΔ διά μέσου ανακοίνωσής της, ζήτησε τη μεταστέγασή του, αναφερόμενη σε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, κάνοντας λόγο για «άνιση μεταχείριση εις βάρος του δημόσιου σχολείου». Ακολούθησε ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λεμεσού, ενώ υπάρχουν και διάφορες αναρτήσεις για το ίδιο ζήτημα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αφορμή για το «άνοιγμα» της συζήτησης αυτής φαίνεται να αποτέλεσε μία προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Γαλλοκυπριακού Σχολείου, αλλά και πώς αυτό θα αναπτυχθεί στο μέλλον.

Το Γαλλοκυπριακό Σχολείο Λεμεσού ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022, έπειτα από διακρατική συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία. Με απόφαση τότε του Υπουργικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού, παραχωρήθηκε χώρος εντός του Α’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού για να συστεγαστούν το δημόσιο σχολείο με το γαλλοκυπριακό. Συγκεκριμένα, υπάρχει συμβόλαιο για 10 χρόνια, το οποίο και ολοκληρώνεται το 2032, που προνοεί ότι ο 1ος όροφος θα χρησιμοποιείται από το γαλλοκυπριακό (70 μαθητές) και ο 2ος από το δημόσιο δημοτικό (100 μαθητές). Σημειώνεται ότι στο ισόγειο λειτουργεί και δημόσιο νηπιαγωγείο (50 μαθητές). Πρόκειται για ένα σχολείο που λειτουργεί ως ιδιωτικό στην Κύπρο, αφού είναι με δίδακτρα, αλλά ακολουθεί το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα ενώ γίνεται διδασκαλία και της ελληνικής γλώσσας. Παρόμοιου είδους σχολεία λειτουργεί το γαλλικό κράτος και σε άλλες χώρες, ενώ αντίστοιχο υπάρχει και στη Λευκωσία με 450 μαθητές σε όλες τις βαθμίδες. Τόσο στη Λεμεσό όσο και στη Λευκωσία στο εν λόγω σχολείο το 50% περίπου των μαθητών είναι Κύπριοι.

Τα πρώτα προβλήματα με τη συνύπαρξη των δύο σχολείων φαίνεται να ξεκίνησαν από την αρχή, το 2022, αφού υπήρχαν ανοιχτά ζητήματα που αφορούσαν τους κοινόχρηστους χώρους των δύο σχολείων, τα εργαστήρια, τον εξοπλισμό (μέχρι και τα θρανία/καρέκλες, τις εισόδους των μαθητών ή ακόμα και τους χώρους στάθμευσης των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, παρά τις προσπάθειες για να βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις, το γεγονός ότι και τα δύο σχολεία έχουν αυξήσει τον αριθμό των μαθητών, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Χαρακτηριστική η περίπτωση του γαλλοκυπριακού που ξεκίνησε από 9 μαθητές και σήμερα έχει 70, λειτουργώντας τέσσερις τάξεις δημοτικού σχολείου και άρα αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Το γυμνάσιο η αφορμή

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, εκείνο που έφερε την αντίδραση της ΠΟΕΔ και των γονέων, είναι η πρόθεση του Γαλλοκυπριακού Σχολείου να προχωρήσει και στη δημιουργία γυμνασίου. Φαίνεται ταυτόχρονα να κυκλοφόρησε ως φημολογία ότι στην προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση θα υπήρχε αίτημα για παραχώρηση ολόκληρου του χώρου σχολείο, «εκτοπίζοντας» με αυτό τον τρόπο το Α’ Δημοτικό Λεμεσού. Πάντως, πρόσωπο που γνωρίζει καλά τα δεδομένα και πρόσκειται στο γαλλοκυπριακό, ανέφερε στον «Π» ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα, επιβεβαιώνοντας όμως ότι είναι δεδομένη η πρόθεση για λειτουργία γυμνασίου, γι' αυτό και πρέπει να βρεθεί λύση.

Πηγές από τη Σχολική Εφορεία Λεμεσού απορρίπτουν πάντως κατηγορηματικά το σενάριο της εξ ολοκλήρου παραχώρησης του κτηρίου στο Γαλλοκυπριακό Σχολείο, ενώ αναμένουν τη συνάντηση για να τοποθετηθούν επισήμως. Η πλευρά της εφορείας στέκεται σαφώς στο συμβόλαιο που υπάρχει, το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να τηρείται και ως προς τους χώρους που καθορίζει, ενώ φαίνεται και οι ίδιοι να προκρίνουν ως καλύτερη επιλογή το να βρεθεί ολιστική και οριστική λύση στέγασης του Γαλλοκυπριακού Σχολείου.