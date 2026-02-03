Πολύ ισχυροί άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ - Αναμένονται μεμονωμένες βροχές, υποχωρεί η σκόνη

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι στα ανατολικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, στα νότια ταραγμένη και στα δυτικά και τα βόρεια κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Την Παρασκευή, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Παρασκευή και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Προειδοποιεί για σφοδρούς ανέμους στα παράλια το Τμ. Μετεωρολογίας

Ανεμοι που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ θα επηρεάσουν τα παράλια της Κύπρου.

Σύμφωνα με προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, ισχυροί, μέχρι πολύ ισχυροί και παροδικά πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 με 6 μποφόρ και παροδικά 6 με 7 μποφόρ θα επηρεάσουν τα δυτικά και τοπικά τα νότια και βόρεια παράλια.

Η θάλασσα θα είναι τοπικά ταραγμένη στα νότια παράλια και στα δυτικά και στα βόρεια κυματώδης.

Προσθέτει ότι ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια ωστόσο μετά το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Η ορατότητα θα είναι καλή ως μέτρια, τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι 18° βαθμοί Κελσίου.