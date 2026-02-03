Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μεγάλη φωτιά σε αγορά στη δυτική Τεχεράνη, είναι ορατή από πολλά σημεία της πόλης (βίντεο)

Δυνάμεις βρίσκονται σε εξέλιξη επιχείρησης κατάσβεσης και προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για πιθανά θύματα.

Μεγάλης έκτασης φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης σε αγορά στη δυτική Τεχεράνη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim εκπρόσωπος της τοπικής Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεγιάγιες – Τζανετάμπαντ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν πέντε πυροσβεστικοί σταθμοί, που έστειλαν πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και φιάλες οξυγόνου.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, το σημείο του συμβάντος είναι ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοξενεί πλήθος καταστημάτων και διαφορετικές χρήσεις. Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη, που διακρίνεται από διάφορα σημεία της πόλης της Τεχεράνης.

 

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι δυνάμεις βρίσκονται σε εξέλιξη επιχείρησης κατάσβεσης και προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για πιθανά θύματα.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της υποηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης, ανακοίνωσε την αποστολή τεσσάρων ασθενοφόρων στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό δεν έχει προκαλέσει τραυματισμούς.

