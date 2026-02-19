EMERGE Hub Open Days στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος διοργανώνει από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 τα EMERGE Hub Open Days, ένα τριήμερο ενεργής συμμετοχής αφιερωμένο στη γνωριμία με τη Συμμαχία EMERGE και στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού πλαισίου διαλόγου μεταξύ πανεπιστημίου και κοινωνίας.

Το EMERGE είναι Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία εννέα πανεπιστημίων από οκτώ χώρες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «European Universities» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συμμαχία εστιάζει στην ενδυνάμωση των περιφερειακών και κοινωνικών περιοχών της Ευρώπης μέσα από τη συνεργασία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ενεργή διασύνδεση με τις τοπικές κοινότητες.

Οι βασικοί πυλώνες του EMERGE περιλαμβάνουν την κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία, την κινητικότητα και τη δημιουργία ευέλικτων ακαδημαϊκών διαδρομών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των περιφερειών.

Στο πλαίσιο αυτό, το EMERGE Hub του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος λειτουργεί ως χώρος ανοιχτής συμμετοχής και συνδημιουργίας. Δεν πρόκειται για έναν παθητικό χώρο ενημέρωσης, αλλά για ένα δυναμικό σημείο συνάντησης φοιτητών, ακαδημαϊκών, τοπικών φορέων, επαγγελματιών και πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών και τη σύνδεση της ευρωπαϊκής στρατηγικής με τις ανάγκες της Πάφου και της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις, διαδραστικές δράσεις, εργαστήρια, δραστηριότητες συνδιαμόρφωσης ιδεών, ενημέρωση για κινητικότητα και πρακτική άσκηση, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενισχύουν τον διάλογο και τη συμμετοχή.

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, ανέφερε:

«Η συμμετοχή μας στη Συμμαχία EMERGE ενισχύει ουσιαστικά την ποιοτική διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου και διευρύνει τις ευκαιρίες για τους φοιτητές και το προσωπικό μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το EMERGE συμβάλλει στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής πραγματικότητας και σε αυτή την πορεία δεν είμαστε μόνοι μας. Επιλογή μας είναι αυτή την πορεία να τη σχεδιάσουμε και να την πραγματοποιήσουμε με άμεση συμμετοχή και συνεργία σύμπραξης με την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και τους ενεργούς πολίτες.

Το όραμά μας είναι ένα πανεπιστήμιο εξωστρεφές, ανοιχτό και ουσιαστικά συνδεδεμένο με τον τόπο του. Η Πάφος και η Κύπρος δεν συμμετέχουν απλώς σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο· συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση του.»

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.nup.ac.cy/gr/event/emerge-hub-open-days/

Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό.