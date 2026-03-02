Ο Αντιπρύτανης Έρευνας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Π. Παπαγεώργης ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την ανακήρυξη του Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας, Δρ. Παναγιώτη Παπαγεώργη, σε Επίτιμο Μέλος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ). Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση που αναγνωρίζει τη σημαντική επιστημονική και ερευνητική του συμβολή στην πρόοδο των βιολογικών επιστημών και της βιοϊατρικής έρευνας στην Κύπρο και διεθνώς.

Η απόφαση της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου, του επίσημου επιστημονικού φορέα εκπροσώπησης των Βιολόγων της χώρας, βασίζεται στη διακεκριμένη ακαδημαϊκή πορεία και τη συνεχή συμβολή του Καθηγητή Παπαγεώργη στην ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστημονικής γνώσης.

Ο Καθηγητής Παπαγεώργης υπηρετεί ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως Διευθυντής του Κέντρου Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας για τον Καρκίνο (BTCRC). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της μετάστασης του καρκίνου και στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας μέσω προσεγγίσεων ανάπτυξης προηγμένων ζωικών μοντέλων και γονιδιωματικών μεθοδολογιών.

Με περισσότερες από 65 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και σημαντική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συγκαταλέγεται σταθερά από το 2020 στη λίστα του Πανεπιστημίου Stanford με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού του έργου.

Ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Παπαγεώργης δήλωσε πως: «Η ανακήρυξη αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα ευθύνη για τη συνέχιση της προσπάθειας ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας και της βιολογικής γνώσης στην Κύπρο. Η πρόοδος στις επιστήμες ζωής βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ της τοπικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας, και της νέας γενιάς επιστημόνων, την οποία οφείλουμε να στηρίζουμε διαρκώς.»

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει θερμά τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Καθηγητή Παναγιώτη Παπαγεώργη, για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία επιβεβαιώνει τη συμβολή της πανεπιστημιακής έρευνας στην επιστημονική πρόοδο, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.