Φωτογραφίες παρουσιάζουν «πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα» πάνω από τη RAF Ακρωτηρίου

«Κάποια φαίνεται να αναχαιτίζονται και άλλα να πέφτουν στο έδαφος»

Φωτογραφίες που παρουσιάζουν πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα πάνω από την αγγλική βάση σε εφτά διαφορετικές περιπτώσεις, ξεκινώντας από τις 20:59 με διάρκεια μέχρι τις 5:16 τα ξημερώματα της Δευτέρας, δημοσιεύει στα ΜΚΔ η σελίδα Kitasweather.

Στην ανάρτηση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «Πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα (πολύ πιθανόν drone/πύραυλοι) πάνω από την Αγγλική Βάση Ακρωτηρίου κατέγραψε η κάμερα μας από το Πισσούρι κατά την διάρκεια της νύχτας. Κάποια φαίνεται να αναχαιτίζονται και άλλα να πέφτουν στο έδαφος».

Υπενθυμίζεται ότι σε πλήρη ενεργοποίηση τέθηκε η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας από τα πρώτα λεπτά μετά το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αερόχημα, ενώ λόγω της ρευστής κατάστασης, το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποιεί ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα ενεργοποιηθούν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, με οδηγίες προς τον πληθυσμό για κατεύθυνση στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Δείτε την ανάρτηση: 

 

 

ΚΥΠΡΟΣΑΚΡΩΤΗΡΙDRONESΒΑΣΕΙΣ

