Στον αέρα η αναθεώρηση της φοιτητικής χορηγίας - Καθυστερεί (και άλλο) το νομοσχέδιο, παραμένουν τα κριτήρια του 2013

Σε εκκρεμότητα παραμένει η αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τη φοιτητική χορηγία, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη κατατεθεί στη Βουλή, παρά τη δέσμευση ότι θα ήταν έτοιμο μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο. Η καθυστέρηση προκαλεί προβληματισμό, καθώς με τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου να πλησιάζουν, αυξάνεται ο κίνδυνος να μην προλάβει να ψηφιστεί πριν από τη διάλυση της Βουλής. Εάν το χρονοδιάγραμμα δεν τηρηθεί, και η φετινή προκήρυξη της φοιτητικής χορηγίας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και πάλι με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια, που ισχύουν από το 2013, παρά τις σημαντικές αλλαγές στο κόστος ζωής την τελευταία δεκαετία.

Το θέμα απασχόλησε χθες την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής , όπου επανήλθε στο προσκήνιο η ανάγκη αναθεώρησης, τόσο των εισοδηματικών ορίων, όσο και του ύψους της φοιτητικής χορηγίας. Βουλευτές υπογράμμισαν ότι τα σημερινά όρια δεν ανταποκρίνονται πλέον στις οικονομικές συνθήκες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα αρκετές οικογένειες να μένουν εκτός του συστήματος στήριξης, παρότι αντιμετωπίζουν σημαντικό οικονομικό βάρος για τη φοίτηση των παιδιών τους.

13 χρόνια τα ίδια κριτήρια

Το βασικό εισοδηματικό όριο για τη χορηγία παραμένει εδώ και περισσότερα από δώδεκα χρόνια στις 59 χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, με βάση τον πληθωρισμό και τη γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 82 χιλιάδες ευρώ σε πραγματικούς όρους. Η συζήτηση για αναθεώρηση των κριτηρίων επανήλθε το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο της πρόθεσης της κυβέρνησης να αυξήσει και το συνολικό κονδύλι για τη φοιτητική στήριξη. Το σχετικό ποσό, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια μειώθηκε από τα 72 εκατ. ευρώ στα 48 εκατ., έχει εξαγγελθεί ότι θα αυξηθεί στα 62 εκατ. ευρώ. Παράλληλα εξετάζεται αύξηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα της φοιτητικής χορηγίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αλλαγές που συζητούνται, θεωρούνται από ορισμένους περιορισμένες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

Στο επίκεντρο και οι πολύτεκνοι

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω, ωστόσο βουλευτές έθεσαν την ανάγκη το μέτρο να επεκταθεί και σε οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά. Το θέμα συνδέθηκε και με τη συζήτηση για το δημογραφικό πρόβλημα της Κύπρου, με αναφορές στην ανάγκη ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά και στη δημιουργία ουσιαστικών κινήτρων για τη στήριξη των φοιτητών. Η Επιτροπή Παιδείας αναμένεται να επανέλθει στο ζήτημα μόλις κατατεθεί το νομοσχέδιο, με τα μέλη της να εκφράζουν την πρόθεση να επισπευσθούν οι διαδικασίες, ώστε οι αλλαγές να μπορέσουν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, όσο η πρόταση παραμένει σε εκκρεμότητα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η φετινή φοιτητική χορηγία να δοθεί με τα ίδια, αμετάβλητα κριτήρια που ισχύουν εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.