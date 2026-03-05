Το «αθόρυβο» drone που πέρασε σαν… πουλί από τα ραντάρ και χτύπησε τις Βάσεις Ακρωτηρίου - Τι αναφέρουν πηγές με γνώση στρατιωτικών θεμάτων

Το μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) που έπληξε τις Βρετανικές Βάσεις το Σάββατο ήταν μικρό, πλαστικό, με μικρό ίχνος, πετούσε χαμηλά και αργά, κατάφερε να περάσει από τα συστήματα και "δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία", σύμφωνα με πηγές με γνώση στρατιωτικών και επιχειρησιακών θεμάτων.

Όπως εξήγησαν, αυτό που εντοπίζουν τα ραντάρ είναι μια κουκίδα, που μπορεί να είναι ένα μεγάλο πουλί, ένα UAV ή ένας πύραυλος, γι' αυτό και η κινητοποίηση και ο συναγερμός στη συνέχεια.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή με την ενισχυμένη της αμυντική θωράκιση από τρίτες χώρες πρέπει να νοιώθει ασφάλεια, ωστόσο τονίζουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλισμένη και οι κίνδυνοι είναι πάντα υπαρκτοί.

Αυτή τη στιγμή η Κύπρος καλύπτεται αμυντικά από τα 4 F16 από Ελλάδα (στην αεροπορική βάση) και τις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στη Μεσόγειο, με διπλό αριθμό αεροσκαφών και επιπλέον φρεγάτες, την ισπανική φρεγάτα ''Χριστόφορος Κολόμβος'' και μια φρεγάτα από Ιταλία. Ενίσχυση ίσως σταλεί από Ολλανδία ενώ στην επικοινωνία του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, με τον Γερμανό ομόλογό του η χώρα τόνισε ότι είναι στη διάθεσή μας.

"Η ασφάλεια και η συμπαράσταση από εταίρους μας έχει και συμβολισμό για την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι εδώ γιατί υπάρχει κίνδυνος ή σύρραξη, αλλά γιατί οφείλουμε να λαμβάνουμε μέτρα", σημείωσαν οι πηγές.

Toνίστηκε επίσης ότι τα μέσα αυτά μπορεί να συνδράμουν και σε περίπτωση που οι χώρες αυτές χρειαστεί να απομακρύνουν υπηκόους τους από την περιοχή.

Επαναλήφθηκε για άλλη μια φορά ότι καμία απειλή δεν υφίσταται για την Κύπρο, αλλά με δεδομένο ότι είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων οφείλουμε να λαμβάνουμε μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών μας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στη συνάντηση του ΥΠΑΜ με τον Βρετανό ομόλογό του, Τζον Χίλι, υπήρξε αμηχανία εκ μέρους του τελευταίου για δηλώσεις που έγιναν αρχικώς από τον ίδιο και τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κιρ Στάρμερ, και εκφράστηκε η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας.

Δόθηκε η διαβεβαίωση για λήψη μέτρων από το Λονδίνο για προστασία των Βάσεων και της ΚΔ με συστήματα anti-drone, ελικόπτερα και φρεγάτα. Στις Βρετανικές Βάσεις σταθμεύουν ήδη Eurofighters και F35.

Εξηγήθηκε επίσης ότι τα ελληνικά F16 που σταθμεύουν στην Πάφο έχουν ρόλο αναγνωριστικό και αναχαιτιστικό σε περίπτωση ύποπτου UAV αλλά χθες απογειώθηκαν πρωτίστως γιατί στον αέρα υπήρχε εμπορική πτήση και προείχε η προστασία του αεροσκάφους αυτού.

Σε ό,τι αφορά το καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι εξηγήθηκε ότι υπάρχει απόλυτος συντονισμός και επικοινωνία όλων των κρίκων και συνδέσμων από το Κέντρο Αεροπορικού Ελέγχου στην Πάφο μέχρι τις Βρετανικές Βάσεις, το ΓΕΕΦ και το ΓΕΕΘΑ και όλων όσων επιχειρούν.

"Μας βοηθά το γεγονός ότι αυτές οι χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ γιατί η γλώσσα επικοινωνίας είναι κοινή και αποκτούμε και εμείς εμπειρία. Έγινε και μια σύσκεψη στην Πάφο για τους κανόνες εμπλοκής", εξηγήθηκε.

Aναφέρθηκε, επίσης, ότι με τους Αμερικανούς υπάρχει επικοινωνία από την πρώτη στιγμή.

Ακόμη, τονίστηκε ότι αναλόγως του κινδύνου αυτοί που επιχειρούν πρώτοι έχουν και το ''πάνω χέρι''. Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι πλέον στις Βρετανικές Βάσεις υπάρχει και Κύπριος αξιωματικός και όταν ηχούν οι σειρήνες υπάρχει πλήρης συντονισμός για τα επόμενα βήματα.

