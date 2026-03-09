Έκθεση Καριέρας 2026 του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Πετρέλαιο: Φρένο στο ράλι τιμών του 30% λόγω συζητήσεων της G7 για αποδέσμευση των αποθεμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότεροι από 50 οργανισμοί από όλο το φάσμα της οικονομίας, θα δώσουν το παρών τους στην Πανεπιστημιούπολη του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, πιστό στη δέσμευση του για ουσιαστική διασύνδεση με την αγορά  εργασίας και με συνέπεια στην προώθηση της απασχολησιμότητας των φοιτητών, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσει την ετήσια έκθεση καριέρας του Πανεπιστημίου, την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026, από τις 12:00 μέχρι τις 15:30.

Περισσότεροι από 50 οργανισμοί από όλο το φάσμα της οικονομίας, θα δώσουν το παρών τους στην Πανεπιστημιούπολη του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Το Career Fair θα φιλοξενήσει οργανισμούς από την ξενοδοχειακή βιομηχανία, δικηγορικά γραφεία, λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, οργανισμούς ενέργειας, επιχειρήσεις εστίασης, οργανισμούς εξευρέσεως εργασίας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικούς συνδέσμους, εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και εταιρείες του τομέα του forex.

Η διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας αποτελεί σημαντική επιδίωξη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και η διοργάνωση της Έκθεσης Καριέρας εντάσσεται  στις δράσεις του Πανεπιστημίου για άμεση και αποτελεσματική επαγγελματική ένταξη των φοιτητών  στον τομέα της εξειδίκευσής τους.

Φοιτητές και απόφοιτοι του πανεπιστημίου θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εταιρείες και οργανισμούς, να ενημερωθούν για ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικής άσκησης, καθώς  και για τις εξελίξεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Μια εκδήλωση που αναμένεται να είναι επωφελής, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους εργοδότες.

