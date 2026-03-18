Τα πάνω-κάτω στη φοιτητική χορηγία: Σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής το κυβερνητικό νομοσχέδιο

Αυξημένα ποσά, διεύρυνση των δικαιούχων και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τη φοιτητική χορηγία, το οποίο συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Η βασική διαφοροποίηση δεν περιορίζεται στην αύξηση της ενίσχυσης αλλά αφορά κυρίως το πώς προκύπτει το τελικό ποσό, καθώς η χορηγία δεν δίνεται πλέον ως ένα ενιαίο ποσό αλλά ως συνδυασμός επιμέρους ενισχύσεων που μπορούν να λειτουργούν σωρευτικά.

Τρία ποσά καθορίζουν τη χορηγία

Με βάση το υπό εξέταση νομοσχέδιο, η φοιτητική χορηγία αποτελείται πλέον από τρία βασικά μέρη. Τη βασική ενίσχυση με βάση το εισόδημα, την πρόσθετη ενίσχυση για οικογένειες που πληρώνουν δίδακτρα και την πρόσθετη ενίσχυση για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά. Η βασική χορηγία φτάνει τα €1.880 για οικογένειες με εισόδημα έως €44.000, μειώνεται στα €1.580 για οικογένειες με εισοδήματα έως €54.000 και στα €1.450 για εισοδήματα έως €64.000. Σε αυτά τα ποσά προστίθεται ενίσχυση για δίδακτρα, που φτάνει έως €940 για τα χαμηλότερα εισοδήματα, €790 για τη μεσαία κατηγορία και €725 για εισοδήματα έως €64.000. Αντίστοιχη είναι και η πρόσθετη ενίσχυση για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Πώς προκύπτει το τελικό ποσό

Το τελικό ποσό εξαρτάται από το πόσα από τα πιο πάνω κριτήρια πληροί μια οικογένεια. Για παράδειγμα, οικογένεια με εισόδημα €40.000 θα λάβει €1.880 για ένα παιδί που σπουδάζει. Αν η ίδια οικογένεια πληρώνει δίδακτρα το ποσό αυξάνεται στα €2.820, ενώ αν πρόκειται και για οικογένεια με τρία παιδιά η χορηγία μπορεί να φτάσει μέχρι €3.760 για τον ίδιο φοιτητή.

Αντίστοιχα, οικογένεια με εισόδημα €50.000 και ένα παιδί φοιτητή θα λάβει περίπου €1.580. Αν όμως πληρώνει δίδακτρα το ποσό αυξάνεται περίπου στα €2.370, ενώ αν πρόκειται και για τρίτεκνη οικογένεια μπορεί να προσεγγίσει τα €3.160.

Η χορηγία καταβάλλεται για κάθε φοιτητή, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το συνολικό ποσό για οικογένειες με περισσότερα παιδιά σε σπουδές. Οικογένεια με εισόδημα €50.000 λαμβάνει €1.580 για κάθε παιδί. Με δύο παιδιά που σπουδάζουν η ενίσχυση φτάνει τα €3.160, ενώ αν υπάρχουν δίδακτρα ή περισσότερα παιδιά το ποσό αυξάνεται περαιτέρω. Σε οικογένεια με εισόδημα €40.000 και δύο παιδιά που σπουδάζουν η βασική ενίσχυση ανέρχεται σε €3.760, ενώ αν πληρούνται και τα κριτήρια για δίδακτρα και τρίτεκνη οικογένεια το συνολικό ποσό μπορεί να ξεπεράσει τις €7.000 ετησίως.

Ποιοι ευνοούνται περισσότερο;

Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων επηρεάζει κυρίως οικογένειες της μεσαίας τάξης. Πρόκειται για νοικοκυριά με εισόδημα περίπου μεταξύ €39.000 και €44.000, τα οποία στο προηγούμενο καθεστώς λάμβαναν χαμηλότερη χορηγία και πλέον εντάσσονται στην ανώτερη κατηγορία των €1.880. Για παράδειγμα, οικογένεια με εισόδημα €42.000, που μέχρι σήμερα λάμβανε μειωμένη χορηγία, πλέον εντάσσεται στην υψηλότερη κλίμακα και λαμβάνει το πλήρες ποσό της βασικής χορηγίας.

Τι αλλάζει για δίδακτρα και τρίτεκνους;

Οι οικογένειες που πληρώνουν δίδακτρα και οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους των αλλαγών. Η πρόσθετη ενίσχυση για τις δύο αυτές κατηγορίες φτάνει έως €940 για χαμηλά εισοδήματα και παραμένει σημαντική και για υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, τα ποσά αυτά είναι αυξημένα και αποτυπώνονται πλέον ως ξεχωριστές ενισχύσεις, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη συνολική χορηγία για τις οικογένειες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Εκτός ορίων οι πολύτεκνοι

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά. Για τις οικογένειες αυτές καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, γεγονός που επιτρέπει την καταβολή χορηγίας ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι οικογένεια με υψηλό εισόδημα, η οποία μέχρι σήμερα αποκλειόταν, μπορεί πλέον να λάβει κανονικά τη χορηγία, εφόσον έχει πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Υπό την πίεση της ολομέλειας

Το νέο σύστημα οδηγεί σε υψηλότερα ποσά για οικογένειες με αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα για όσες πληρώνουν δίδακτρα ή έχουν περισσότερα παιδιά. Ωστόσο υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρήζουν συζήτησης και ενδεχόμενης τροποποίησης, αφού μιλάμε για νομοσχέδιο, όπως είναι για παράδειγμα το γεγονός ότι οικογένεια με πέντε παιδιά εκ των οποίων τα τέσσερα να είναι εξαρτώμενα υπάρχει ενδεχόμενο λόγω περιουσιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων να μην δικαιούται χορηγία. Ακόμη, σε ό,τι αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές το νομοσχέδιο δεν διαφοροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο. Η φοιτητική χορηγία εξακολουθεί να αφορά κυρίως προπτυχιακές σπουδές, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν εντάσσονται στο βασικό σύστημα της συγκεκριμένης ενίσχυσης, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μέσω άλλων σχεδίων. Πρόκειται για κάποια από τα ζητήματα που, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», απασχολούν τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν αποκλείεται να τεθούν και κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας.

Η σημερινή συζήτηση διεξάγεται υπό «πίεση», καθώς για να κάνουν χρήση των νέων ρυθμίσεων και οι φοιτητές που αιτούνται τώρα για φοιτητική χορηγία θα πρέπει το νομοσχέδιο να ψηφιστεί από την ολομέλεια το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου.