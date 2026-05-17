«Γιατί δεν σε επανεξέλεξαν οι Στροβολιώτες;» - Σκληρή επίθεση Στέλλας Σουρμελή σε Ανδρέα Παπαχαραλάμπους πριν τις κάλπες της Κυριακής

Επτά ακριβώς ημέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές, η αντιδήμαρχος Στροβόλου, Στέλλα Σουρμελή, με εκτενή ανάρτηση στο Facebook σηκώνει το γάντι, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση κατά του τέως δημάρχου Στροβόλου και νυν υποψηφίου του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Μεταξύ άλλων, η κα Σουρμελή αναφέρει ότι ο κ. Παπαχαραλάμπους επέλεξε να εμφανιστεί στη Λαϊκή Αγορά Στροβόλου, ισχυριζόμενος πως «άφησε έργο» και «τη σφραγίδα μιας πιο ανθρώπινης και λειτουργικής πόλης», κάτι που, όπως σημειώνει, προβάλλεται ως «η παρακαταθήκη που θα πάρει μαζί του στη Βουλή».

«Η κριτική είναι υποχρέωση απέναντι στους δημότες»

Η κ. Σουρμελή τονίζει μεταξύ άλλων, πως «όταν κάποιος επιλέγει να προβάλλει δημόσια το έργο και την πολιτική του διαδρομή, τότε η δημόσια κριτική και ο έλεγχος δεν αποτελούν προσωπική επίθεση», αλλά «υποχρέωση απέναντι στους δημότες». Όπως επισημαίνει, «οι δημότες γνωρίζουν» τόσο «ποια έργα έμειναν πίσω» όσο και «ποιες υποσχέσεις δεν υλοποιήθηκαν», προσθέτοντας ότι «μια πόλη δεν γίνεται πιο ανθρώπινη μέσα από βίντεο και συνθήματα λίγο πριν από εκλογές», αλλά «μέσα από διαφάνεια, σοβαρότητα, ειλικρίνεια και πραγματικό έργο».

Το ερώτημα της επανεκλογής

Επιπλέον, θέτει ευθέως το ερώτημα «αφού άφησε τόσο σημαντικό έργο, γιατί οι ίδιοι οι δημότες δεν επέλεξαν να τον επανεκλέξουν», τονίζοντας ότι «στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι δημότες είναι αυτοί που αξιολογούν καθημερινά το έργο, τις υποσχέσεις, τη συνέπεια και την αξιοπιστία». Αναφερόμενη σε συγκεκριμένα έργα, διερωτάται «γιατί δεν επέλεξε να κάνει βίντεο στην οδό Τσερίου» ή «στον Ιστορικό Πυρήνα Στροβόλου», σημειώνοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που σήμερα προχωρούν.

Ψηφιακή Ακαδημία και κονδύλι €3,2 εκατ.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο θέμα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών στο κτήριο της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου. Όπως αναφέρει, το 2021 εγκρίθηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ τον Απρίλιο του 2024 το θέμα ήρθε ως κατεπείγον, με την αναφορά ότι «απαιτείτο άμεση τελική έγκριση, διαφορετικά θα χανόταν κονδύλι ύψους €3,2 εκατομμυρίων». Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, μέσα από επίσημη γραπτή απάντηση αρμόδιων λειτουργών προέκυψε ότι «η μη έγκριση του έργου της Ψηφιακής Ακαδημίας είχε ήδη γνωστοποιηθεί» πριν από τη συνεδρία. Όπως σημειώνει, «δεν υπήρχε εγκεκριμένο κονδύλι για την Ψηφιακή Ακαδημία, όπως επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί τότε», ενώ είχε προταθεί «ως εναλλακτική επιλογή η αξιοποίηση του διαθέσιμου κονδυλίου για την Ανάπλαση του Ιστορικού Πυρήνα». Η ίδια επισημαίνει ότι «αν προχωρούσε η εισήγηση χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας», τότε η ανάπλαση «δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στο ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο», κάτι που «θα σήμαινε επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού και των δημοτών». Κάνει επίσης λόγο για εικόνα που «δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάσταση των δεδομένων και των εγκρίσεων» και για «εντύπωση ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος απώλειας εγκεκριμένου κονδυλίου», ενώ, όπως σημειώνει, «γνώριζαν ήδη ότι η πορεία του έργου δεν ήταν αυτή που παρουσιάζονταν».

Κάλεσμα για απαντήσεις

Η κ. Σουρμελή καλεί τον κ. Παπαχαραλάμπους «να απαντήσει με στοιχεία και γεγονότα» και «όχι με επικοινωνιακά βίντεο ή γενικές αναφορές περί έργου». Συγκεκριμένα, τον καλεί «να απαντήσει αν γνώριζε ή όχι ότι η μη έγκριση είχε ήδη γνωστοποιηθεί», «γιατί παρουσιάστηκε τότε μια εικόνα που δεν ανταποκρινόταν στα πραγματικά δεδομένα» και «γιατί επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί πίεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο».

Εκκρεμότητες και οικονομικά ζητήματα

Σε ό,τι αφορά το κτήριο της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου, σημειώνει ότι «παρά τις διαβεβαιώσεις για άμεση μίσθωση, μέχρι σήμερα, Μάιο του 2026, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί», προσθέτοντας ότι «τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάζονταν τότε δεν αποτύπωναν την πραγματική πορεία της υπόθεσης». Αναφέρεται επίσης στο ποσό των €10,5 εκατομμυρίων που οφείλονταν στον Δήμο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, διερωτώμενη «γιατί δεν εισπράχθηκαν επί των ημερών του», σημειώνοντας ότι η καταβολή τους εξασφαλίστηκε «περίπου έναν χρόνο μετά την εκλογή του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου».

«Με στοιχεία και τεκμηρίωση»

Κλείνοντας, η κα Σουρμελή τονίζει ότι «όλα όσα αναφέρονται δεν είναι ούτε φήμες ούτε πολιτικές εντυπώσεις», αλλά «υπάρχουν γραπτά στοιχεία, επίσημη αλληλογραφία και καταγεγραμμένα δεδομένα». Υπογραμμίζει ότι «δεν επιλέξαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση», αλλά όταν «κάποιοι επιχειρούν να ξαναγράψουν την πραγματικότητα μέσα από επικοινωνιακές αναρτήσεις», υπάρχει «υποχρέωση να υπενθυμίζονται τα πραγματικά γεγονότα». «Το πραγματικό αποτύπωμα», καταλήγει, «δεν το αφήνουν τα λόγια και οι επικοινωνιακές αναρτήσεις», αλλά «τα αποτελέσματα, η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η συνέπεια απέναντι στους πολίτες».