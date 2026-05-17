«Το ΔΗΚΟ είναι ανοικτό σε συνεργασίες» - Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά για τις πολιτικές γέφυρες και την επόμενη μέρα

Συνέντευξη στους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ

Τη λογική των αποκλεισμών απορρίπτει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, τονίζοντας τον κεντρώο χαρακτήρα του κόμματός του. Μιλώντας στο ΠΟΛcast του «Πολίτη» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε κεντρώο κόμμα. Δεν αποκλείσαμε ποτέ συνεργασία με καμία πολιτική δύναμη, εφόσον αυτή θα μπορούσε να ωφελήσει τον τόπο. Οι αποκλεισμοί ενθαρρύνουν την αντίδραση και τη διαμαρτυρία, δεν την καταπολεμούν».

Υποστήριξε ότι το ΔΗΚΟ συνεργάστηκε κατά καιρούς τόσο με το ΑΚΕΛ όσο και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ακόμη και με το ΕΛΑΜ σε νομοσχέδια, όταν υπήρχε σύγκλιση σε συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Στη Βουλή, σημείωσε, «χρειάζονται συμβιβασμοί για να περνούν προτάσεις και νομοσχέδια, αυτή είναι η δημοκρατία».

Τοξικότητα

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα διαμαρτυρίας, λέγοντας ότι επενδύουν στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Πρόσθεσε δε ότι είναι «άλλο πράγμα να αναγνωρίζεις προβλήματα και να προτείνεις λύσεις και άλλο να ψάχνεις σπίρτα για να κάψεις τα πάντα. Κάποιοι καλλιεργούν τοξικότητα, μιζέρια και απελπισία». Τα κόμματα διαμαρτυρίας, σημείωσε, βολεύονται με το ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί στο χάος.

Αναφερόμενος στο ΑΛΜΑ και στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη υποστήριξε ότι το νέο πολιτικό σχήμα περιορίζεται σε καταγγελίες χωρίς σαφείς θέσεις. «Οι πολίτες», συμπλήρωσε, «δικαιούνται να γνωρίζουν ποιες είναι οι θέσεις τους στην οικονομία, στο Κυπριακό, στην εξωτερική πολιτική, στις σχέσεις με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η χρεοκοπία

Ακολούθως υπεραμύνθηκε του ρόλου του ΔΗΚΟ στην οικονομική πορεία της χώρας μετά το 2013, τονίζοντας πως «κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να βγει η χώρα από το Μνημόνιο και τη χρεοκοπία». Η Κύπρος, σημείωσε, τα κατάφερε μέσα σε τρία χρόνια.

Απέρριψε τις επικρίσεις περί προστασίας και σχέσεων με τις τράπεζες και τα funds, υποστηρίζοντας ότι το ΔΗΚΟ στήριξε φορολογικές πολιτικές που αύξησαν τη φορολογία των τραπεζών. Οι τράπεζες στην Κύπρο, είπε, πληρώνουν περισσότερους φόρους από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Νοικοκυριά και συνταξιούχοι

Κληθείς να σχολιάσει τα τρέχοντα προβλήματα της κοινωνίας, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ παραδέχθηκε πως η ακρίβεια και ο πληθωρισμός πιέζουν έντονα την κοινωνία. «Συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι, μικρομεσαίοι και νοικοκυριά πιέζονται αφάνταστα. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε», ανέφερε. Συμπλήρωσε, δε, ότι το κόμμα του προωθεί προτάσεις για μείωση του κόστους ρεύματος, αξιοπρεπείς συντάξεις, συγκράτηση των τιμών βασικών αγαθών και προσιτή στέγαση.

Στεγαστικό

Δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, ο κ. Παπαδόπουλος πρότεινε ριζικές αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό. «Δεν είμαστε ούτε Σαχάρα ούτε Αριζόνα. Είμαστε μικρό νησί και πρέπει να αξιοποιήσουμε το ύψος», δήλωσε. Μάλιστα εισηγήθηκε περισσότερους ορόφους και αυξημένους συντελεστές δόμησης στα αστικά κέντρα αλλά και υποχρεωτική δημιουργία κατοικιών προσιτής τιμής από μεγάλες αναπτύξεις. «Δεν θα λυθεί το στεγαστικό μόνο με επιδόματα, χρειάζονται περισσότερες οικιστικές μονάδες στην αγορά», υπογράμμισε.

Τουρκία και Κυπριακό

Στο Κυπριακό, ο Νικόλας Παπαδόπουλος εκτιμά ότι η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη στη λύση δύο κρατών. Το κλειδί του Κυπριακού, τόνισε, δεν είναι οι Τουρκοκύπριοι αλλά η Άγκυρα. Εμφανίστηκε υποστηρικτικός στους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος, όπως είπε, κινείται στη λογική μιας πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής με ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σημείωσε, ο ίδιος τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής παρουσίας στην Κύπρο. Η Κύπρος πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος.

Βρετανικές Βάσεις

Ερωτηθείς αν ήρθε η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για επανακαθορισμό του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι έχουμε αργήσει και ότι το κόμμα του τάσσεται υπέρ της αποχώρησης των βρετανικών δυνάμεων. Υπάρχει, είπε, κάτι παράδοξο στην Κύπρο που δεν υπάρχει αλλού. Πρέπει να συζητήσουμε το καθεστώς και την κυριαρχία των βάσεων. Ταυτόχρονα παρέθεσε τη θέση του ΔΗΚΟ για ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στο νησί, στο πλαίσιο της συζήτησης για ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα.

Ρητορική μίσους

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες τοποθετήσεις στελεχών του ΕΛΑΜ για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, τις οποίες ανήρτησαν σε πινακίδα έξω από σχολεία, αγγίζοντας τη ρητορική μίσους και αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ΕΛΑΜ, ο κ. Παπαδόπουλος απέρριψε ενέργειες ρητορικής μίσους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν συμφωνούμε με στοχοποίηση ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων».

Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ΔΗΚΟ διατηρεί τη θέση του κατά της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, χωρίς όμως, όπως ανέφερε, να υιοθετεί πρακτικές στοχοποίησης. Παράλληλα, καταδίκασε αντισημιτικές αναφορές στη δημόσια συζήτηση. Σημείωσε δε ότι είναι «άλλο πράγμα η κριτική στο Ισραήλ και άλλο να αναπαράγονται αφηγήματα που θυμίζουν τη ναζιστική ρητορική κατά των Εβραίων».

«Η Κύπρος έχει προοπτική»

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστηρίζει ότι η χώρα έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε τομείς όπως η τεχνολογία, η καινοτομία, η υγεία, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η ενέργεια. Η Κύπρος, είπε, έχει πετύχει θαύματα τα τελευταία χρόνια και μπορεί να συνεχίσει να προοδεύει. «Εμείς πιστεύουμε στις προοπτικές της χώρας», κατέληξε.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου στο WEBTV (ΠΟΛcasts) του ΠΟΛΙΤΗ, politis.com.cy