Παραμένει ζωντανός με αστερίσκους ο GSI - Καταλυτική η παρέμβαση του Έλληνα υπουργού Ενέργειας

To έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου «Great Sea Interconnector» (GSI) παραμένει «εν ζωή» χάρη στην πολιτική επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά στην πράξη εξακολουθεί να κρέμεται από μία λεπτή κλωστή, καθώς η Λευκωσία συνεχίζει να κρατά ανοικτές όλες τις ενστάσεις της για το έργο. Ωστόσο παρά τις ανησυχίες της (γεωπολιτικός κίνδυνος, οικονομική σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου) η κυπριακή κυβέρνηση δεν τραβά… την πρίζα. Σχετικά άρθρα: Στήριξη της Κομισιόν στον GSI επανέλαβε ο Επίτροπος Ενέργειας από τη Λευκωσία Την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, βρέθηκαν στη Λευκωσία όλοι οι παίκτες. Ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι το διήμερο των επαφών ήταν δύσκολο και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ναυάγιο. Οι συνομιλητές μας απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν λέξεις που θα παρέπεμπαν σε στιγμές έντασης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν έκρυψαν ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο πώς βλέπει τον GSI η κυβέρνηση Χριστοδο...