Μαθήτρια της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας ξεχώρισε στον Διαγωνισμό Μόδας του UCLan Cyprus και ετοιμάζεται για το Athens Fashion Week 2026

Η Σχολή Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη νικήτρια του Διαγωνισμού Μόδας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας σύνδεσης της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον χώρο της μόδας.

Η μεγάλη νικήτρια είναι η Μαρία Πρη, μαθήτρια της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας, η οποία ξεχώρισε για τη δημιουργικότητα, την αισθητική της προσέγγιση και την τεχνική αρτιότητα της πρότασής της.

Ως μέρος της διάκρισής της, η Μαρία θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσει τη δημιουργία της στο UCLan Cyprus Fashion Show, στο πλαίσιο του Athens Fashion Week 2026, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και διεθνή προβολή στον χώρο της μόδας.

Ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια σημαντική πλατφόρμα έκφρασης για μαθητές τεχνικών σχολών απ’ όλη την Κύπρο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημιουργώντας πραγματικές προοπτικές για τους νέους δημιουργούς.

Η πρωτοβουλία ενισχύει επίσης ενεργά:

τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

την καλλιέργεια δημιουργικών δεξιοτήτων

την επαφή με τη διεθνή βιομηχανία μόδας

Η συμμετοχή στο Athens Fashion Week αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την Μαρία αλλά και τους φοιτητές του προγράμματος BA (Hons) Fashion Design του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, να παρουσιάσουν το έργο τους μπροστά σε σχεδιαστές, επαγγελματίες των μέσων και βασικούς εκπροσώπους της βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, μέσα από το πρόγραμμα BA (Hons) Fashion Design, συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά δημιουργών, προσφέροντας ουσιαστικές εμπειρίες που γεφυρώνουν την εκπαίδευση με τον επαγγελματικό χώρο.

Η διάκριση της Μαρίας επιβεβαιώνει τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών στην ανάδειξη ταλέντων και την ενίσχυση του δημιουργικού οικοσυστήματος της Κύπρου.

Το μήνυμα παραμένει σαφές: η δημιουργικότητα αξίζει να έχει βήμα και η εκπαίδευση μπορεί να γίνει η γέφυρα που οδηγεί στη διεθνή καταξίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα BA (Hons) Fashion Design και τη Σχολή Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας του UCLan Cyprus, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εγγραφών στο admissions@uclancyprus.ac.cy ή στο +35724694000.