Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί Βουλή και ΥΠΑΝ σε αναδιαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικών

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έστω και στο παρόν στάδιο να εξετάσει σε βάθος τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, και να μην προχωρήσει στην ψήφισή τους χωρίς ουσιαστικές διορθώσεις και το Υπουργείο Παιδείας να ανταποκριθεί με σοβαρότητα και να προχωρήσει άμεσα σε αναδιαμόρφωση των κριτηρίων, στη βάση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και αντικειμενικών παραμέτρων, που να διασφαλίζουν ισότιμη και δίκαιη αξιολόγηση για όλους τους εκπαιδευτικούς περιορίζοντας τη δυνατότητα να είναι υποκειμενικές οι κρίσεις των αξιολογητών.

Σε ανακοίνωση Τύπου η ΟΕΛΜΕΚ αφού εκφράζει την έντονη διαφωνία της για τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, παρά τις επισημάνσεις που έγιναν εδώ και μήνες, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και δημόσια, τα κριτήρια παραμένουν ουσιαστικά αμετά βλητα, διατηρώντας την ίδια ασάφεια, μη μετρησιμότητας και υποκειμενικότητας, προσθέτει ότι η ευθύνη είναι μεγάλη και δεν επιτρέπει επιφανειακές προσεγγίσεις ή βεβιασμένες αποφάσεις. ψήφιση ενός προβληματικού πλαισίου όχι μόνο δε μπορεί να θεωρηθεί μεταρρύθμιση αλλά αντίθετα είναι απορρύθμιση.

Η Οργάνωση τονίζει επίσης ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια αποτελούν τη βάση της αριθμητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Αναφέρει επίσης ότι από αυτά θα προκύπτει ο τελικός βαθμός και, κατ' επέκταση η επαγγελματική πορεία των συναδέλφων, και ως εκ τούτου, η απουσία σαφών, αντικειμενικών και μετρήσιμων δεικτών πλήττει την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Συμπληρώνει πως η αξιολόγηση πρέπει να υπηρετεί την ποιότητα και την αξιοκρατία, όχι την αυθαιρεσία και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Στηρίζει την πρόταση νόμου για προστασία εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, λέει η ΟΕΛΜΕΚ

Η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει τη «σαφή στήριξή της» στην πρόταση νόμου που τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026, για την απαγόρευση του τερματισμού των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου για λόγους πλεονασμού.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η ψήφιση της πρότασης νόμου αποτελεί αναγκαία παρέμβαση για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της σταθερότητας στο δημόσιο σχολείο.

«Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την ανάγκη προστασίας των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, οι οποίοι υφίστανται σημαντική αδικία σε σχέση με άλλους εργαζομένους αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα» καταλήγει.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ