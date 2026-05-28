Φορτηγά και αυτοκίνητο πολυτελείας ανάμεσα στις νέες ανακλήσεις του ΤΟΜ

Ιστορική συμφωνία Ρωσίας-Καζακστάν: Ο Πούτιν χτίζει το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο στη χώρα του ουρανίου

Στις όχθες της λίμνης Μπαλκάς ο σταθμός των $15 δισ. – Με ρωσικό δάνειο το 85% του κόστους για το mega-project που βάζει την Αστάνα στην εποχή της ατομικής ενέργειας.

Η Ρωσία υπέγραψε σήμερα συμφωνία με το Καζακστάν για να κατασκευάσει τον πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο στη μεγαλύτερη χώρα της κεντρικής Ασίας.

Το Καζακστάν, η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή ουρανίου στον κόσμο που έχει υποφέρει από τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών των Σοβιετικών, συζητά την πιθανότητα της χρήσης της ατομικής ενέργειας εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

«Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου Μπαλκάς έχει σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ σε συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αστάνα.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας στον σχεδιασμό αυτού του μεγάλης κλίμακας σχεδίου», δήλωσε ο Τοκάγεφ.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν επίσης συμφωνία για την παροχή ρωσικής εξαγωγικής πίστωσης για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του εργοστασίου.

Σε δημοψήφισμα το 2024, το Καζακστάν τάχθηκε υπέρ της κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου και όρισε ως τοποθεσία το χωριό Ούλκεν, στις ακτές της λίμνης Μπαλκάς στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα δανείσει στη χώρα περίπου το 85% από το κόστος των 15 δισεκ. δολαρίων του πυρηνικού εργοστασίου, που θα έχει δύο αντιδραστήρες.

Το Καζακστάν, μια χώρα 20,5 εκατ. ανθρώπων, σχεδιάζει να έχει 2,4 γιγαβάτ πυρηνικής δυναμικότητας έως το 2035.

Πηγή: ΚΥΠΕ

