Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Μέχρι στιγμής αρνητικά τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών από Πάχνα

Αρνητικά είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Πάχνας, πέραν της μολυσμένης μονάδας ιδιοκτησίας ιερέα, όπου εντοπίστηκε ο ιός σε 62 αιγοπρόβατα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, οι δειγματοληψίες και η αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων συνεχίζονται σε Λεμεσό, Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν να αποτυπώσουν πλήρως την έκταση της εξάπλωσης.

Σύμφωνα με προηγούμενο επορτάζ του «Π», μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος επιδημιολογικής διερεύνησης στις τρεις επαρχίες, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ο ιός περιορίζεται στη μονάδα της Πάχνας ή αν έχει επεκταθεί και σε άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Λεμεσού ή και σε άλλες περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνται «καθαρές», όπως η Πάφος και η ελεύθερη Αμμόχωστος.

Η τελευταία δειγματοληψία στις συγκεκριμένες περιοχές των δύο επαρχιών πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου και τα αποτελέσματα τότε ήταν αρνητικά.