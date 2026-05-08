Ο σημαντικός ρόλος του ταμιευτήρα στα Κούκλια Μεσαορίας - Ένα έργο του 1900 που έγινε καταφύγιο άγριας ζωής (φώτος)

Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ για αποκατάσταση του ταμιευτήρα στα Κούκλια της κατεχόμενης Μεσαορίας ενισχύει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και την αποκατάσταση της φύσης στην περιοχή αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υλοποιείται από το UNDP.

Aναφέρεται ότι τοπικοί φορείς, περιβαλλοντικοί εμπειρογνώμονες, οργανώσεις προστασίας πτηνών, φυσιολάτρες και κοινότητες που συνεργάζονται για την προστασία και διατήρηση των υγροτόπων συγκεντρώθηκαν σε έναν από τους παλαιότερους ταμιευτήρες της Κύπρου, στους υγροτόπους στα Κούκλια, όπου οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έφεραν ξανά νερό στην περιοχή.

«Μαζί με την χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ αποκατάσταση του ταμιευτήρα, αυτές οι ανανεωμένες συνθήκες αναδεικνύουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στήριξη της αποκατάστασης της φύσης στην περιοχή της Μεσαορίας», αναφέρεται.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2023 και συνεχίζει να συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής.

Ο ταμιευτήρας στα Κούκλια, που κατασκευάστηκε το 1900, είναι ένας από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους ταμιευτήρες της Κύπρου. Παρότι αρχικά δημιουργήθηκε ως έργο υδάτινης υποδομής, με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε σημαντικό βιότοπο για την άγρια ζωή.

Ωστόσο, λόγω ετών περιορισμένης συντήρησης, ο ταμιευτήρας υποβαθμίστηκε και δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ιδιαίτερα υπό τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι εργασίες αποκατάστασης αντιμετώπισαν αυτές τις προκλήσεις μέσω της επιδιόρθωσης βασικών υποδομών, της εγκατάστασης νέου συστήματος ελέγχου νερού, της προσθήκης γέφυρας και της βελτίωσης της πρόσβασης και της παρακολούθησης, επιτρέποντας στον ταμιευτήρα να λειτουργεί αποτελεσματικότερα κατά τις περιόδους περιορισμένων βροχοπτώσεων.

Σήμερα, ο ταμιευτήρας διαδραματίζει έναν σημαντικό διπλό ρόλο - υποστηρίζει τη συγκράτηση νερού ενώ παράλληλα παρέχει πολύτιμο βιότοπο για την άγρια ζωή.

Μιλώντας στην εκδήλωση, η Giulia Bertezzolo, Επικεφαλής της Μονάδας Στήριξης της Λύσης του Κυπριακού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Alexandre Prieto, Yπεύθυνος Έργου στο UNDP ανέδειξαν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ