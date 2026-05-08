Δ. Ακάμα: «Ο Ακάμας χρειάζεται αποφάσεις ευθύνης, ενεργή διαχείριση και πραγματικές λύσεις»

Με εκτενή δημόσια ανακοίνωση, ο Δήμος Ακάμα παρεμβαίνει στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τη διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα, με αφορμή την έναρξη της περιόδου πυροπροστασίας, την αυξημένη επισκεψιμότητα της περιοχής και τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις για τα ζητήματα προστασίας και πρόσβασης στον Ακάμα.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η προστασία της περιοχής δεν μπορεί να βασίζεται «σε συνθήματα, αναβολές ή γενικές διακηρύξεις», αλλά απαιτεί «νόμιμη, αναλογική, επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη διαχείριση».

Όπως σημειώνεται, η ουσιαστική προστασία του Ακάμα περνά μέσα από την πρόληψη, τον έλεγχο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον σεβασμό τόσο στη βιοποικιλότητα όσο και στην ανθρώπινη ζωή.

Στην ανακοίνωση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον κίνδυνο μεγάλης πυρκαγιάς, τον οποίο ο Δήμος χαρακτηρίζει ως τη σοβαρότερη απειλή για τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη πυρκαγιά θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, να εγκλωβίσει επισκέπτες και να προκαλέσει μακροχρόνια καταστροφή σε οικοτόπους και είδη της περιοχής.

Ο Δήμος Ακάμα ξεκαθαρίζει ότι δεν στηρίζει την ανεξέλεγκτη πρόσβαση ιδιωτικών οχημάτων στη Χερσόνησο, ούτε πρακτικές που αυξάνουν τις πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. Αντίθετα, ζητά οργανωμένο έλεγχο της επισκεψιμότητας και της κυκλοφορίας, επισημαίνοντας όμως ότι η αναγκαία υπηρεσιακή πρόσβαση για πυροπροστασία, διάσωση, εποπτεία και εκκένωση επισκεπτών δεν μπορεί να καταργηθεί.

«Το δίλημμα δεν είναι δρόμοι ή φύση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τον Δήμο να τονίζει ότι το πραγματικό ερώτημα αφορά το κατά πόσο ο Ακάμας θα παραμείνει εκτεθειμένος σε κινδύνους ή θα αποκτήσει «σοβαρή, ελεγχόμενη και εφαρμόσιμη διαχείριση». Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές για το δίκτυο Natura 2000, με τον Δήμο να σημειώνει ότι η προστασία της φύσης δεν ταυτίζεται με αδράνεια, αλλά με ενεργή διαχείριση, πρόληψη κινδύνων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος εκφράζει τη στήριξή του προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα που αφορά την προστασία της φύσης, την ασφάλεια των επισκεπτών, τη νομιμότητα και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Επιπλέον, απευθύνεται έκκληση προς τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αξιολογήσει το θέμα «συνολικά και με βάση τα ορθά κριτήρια», τα οποία,όπως σημειώνεται, πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η πρόληψη πυρκαγιών, η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και η επιχειρησιακή δυνατότητα των αρμόδιων υπηρεσιών. Κλείνοντας, ο Δήμος Ακάμα καλεί πολιτικά κόμματα, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις να καταθέσουν σαφείς και εφαρμόσιμες προτάσεις για την πυροπροστασία, τον έλεγχο της επισκεψιμότητας και την προστασία της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι «η διαφωνία χωρίς εφαρμόσιμη εναλλακτική δεν αποτελεί υπεύθυνη στάση».

«Ο Ακάμας χρειάζεται πραγματική προστασία, ενεργή διαχείριση και αποφάσεις που να αντέχουν στον χρόνο, στην επιστήμη, στη νομιμότητα και στην πραγματικότητα του πεδίου», καταλήγει η ανακοίνωση.