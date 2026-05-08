Κτηνοτρόφος στην Κοφίνου κλώτσησε λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών – Τέθηκε υπό σύλληψη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Οι λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισκέφθηκαν τη φάρμα του κτηνοτρόφου στην Κοφίνου για να λάβουν δείγματα στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό

Στη σύλληψη κτηνοτρόφου στην περιοχή Κοφίνου προχώρησε η Αστυνομία λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 43χρονος κτηνοτρόφος επιτέθηκε και κλώτσησε στο πόδι λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, γύρω στις 11:00 λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισκέφθηκαν τη φάρμα του κτηνοτρόφου στην Κοφίνου για να λάβουν δείγματα στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

Προς το τέλος της διαδικασίας ο ιδιοκτήτης επιτέθηκε και κλώτσησε ένα λειτουργό. Τέθηκε υπό σύλληψη από τον αστυνομικό που ήταν παρών για το αυτόφωρο αδίκημα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης και τέθηκε υπό κράτηση.

 

