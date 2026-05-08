Κτηνοτρόφος στην Κοφίνου κλώτσησε λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών – Τέθηκε υπό σύλληψη

Στη σύλληψη κτηνοτρόφου στην περιοχή Κοφίνου προχώρησε η Αστυνομία λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 43χρονος κτηνοτρόφος επιτέθηκε και κλώτσησε στο πόδι λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, γύρω στις 11:00 λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισκέφθηκαν τη φάρμα του κτηνοτρόφου στην Κοφίνου για να λάβουν δείγματα στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

Προς το τέλος της διαδικασίας ο ιδιοκτήτης επιτέθηκε και κλώτσησε ένα λειτουργό. Τέθηκε υπό σύλληψη από τον αστυνομικό που ήταν παρών για το αυτόφωρο αδίκημα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης και τέθηκε υπό κράτηση.