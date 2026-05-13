Αποπαγιδεύτηκε οδηγός μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι «η ώρα 01:36, λήφθηκε κλήση για διάσωση ατόμου μετά από τροχαίο ατύχημα, παρά την έξοδο Καλαβασού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας. Ο οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε χωράφι εκτός του αυτοκινητόδρομου, όπου και παγιδεύτηκε εντός του οχήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Βασιλικού με όχημα και ομάδα διάσωσης και με χρήση διασωστικής εξάρτυσης, αποπαγίδευσε τον οδηγό, ο οποίος παραδόθηκε στα μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Νοσοκομείο».