Γνωρίστε τους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι επαρχίας Αμμοχώστου

Diana Louise Constantinide

Από μικρή κουβαλώ τα τρία χρέη του Καζαντζάκη τη ζωή, τον θάνατο, τον αγώνα, μέσα στα οποία κατακλύζουν οι ανθρώπινοι χυμοί της ύπαρξής μου. Νιώθω την εσωτερική κραυγή μέσα μου, σαν έναν Βουκεφάλα χωρίς Μεγαλέξανδρο.

Ως ποινικολόγος, υπερασπίζομαι το δίκαιο στα διεθνή δικαστήρια, υπερασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα: πρόσφατα εκπροσώπησα θύματα στην υπόθεση του Σουδάν, που ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025 με καταδίκη του Απτ Αλ Ραχμάν. Στον προσωπικό μου κόσμο, η ζωή με δοκιμάζει και με ανεβάζει ελεύθερη πτώση, γλίντινγκ, καταδύσεις δραστηριότητες που μου θυμίζουν ότι η αίσθηση της ελευθερίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Είμαι μητέρα δύο κοριτσιών.

Eleni Menelaou

Ονομάζομαι Ελένη. Είμαι μουσικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μουσική Παιδαγωγική, και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι ενεργά στον χώρο της παιδείας και της συμπερίληψης, δουλεύοντας με άτομα με αναπηρίες. Μέσα από τη μουσική προσπαθώ να συμβάλλω έμπρακτα στη δημιουργία χώρων έκφρασης, συμμετοχής και αξιοπρέπειας για όλους.

Είμαι ενεργή πολίτης και πιστεύω στη συλλογική δράση, στον ανοιχτό διάλογο και στη δύναμη των ανθρώπων να διεκδικούν δικαιώματα και αλλαγές. Θεωρώ ότι η πολιτική οφείλει να είναι παρούσα στην καθημερινότητα, να ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας και να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τα συμφέροντα.

Stylianos Papachristoforou

Ονομάζομαι Στέλιος Παπαχριστοφόρου και κατάγομαι από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα.

Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Frederick, με πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία και μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Διοίκηση και την Κλινική Κοινωνική Εργασία. Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου κατάρτιση μου έχει προσφέρει ουσιαστική γνώση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής διοίκησης και υποστήριξης ατόμων και οικογενειών. Στο πλαίσιο των σπουδών και της επαγγελματικής μου πορείας, απέκτησα εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, στη συνεργασία με κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Θέτω την υποψηφιότητά μου με σκοπό να συμβάλω στη διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία και την κοινωνική πρόνοια, με γνώμονα τη διαφάνεια, τη θεσμική λογοδοσία και τον σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών.

Κyprianos Varnava

Ονομάζομαι Κυπριανός Βαρνάβα πρόσφυγας από το κατεχόμενο χωριό Γιαλούσα της επαρχίας Αμμοχώστου και Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας. Παντρεμένος με την Τζούλια Γεωργίου από τα περβόλια Λάρνακας. Μαζί έχουμε αποκτήσει 3 παιδιά.

Απόφοιτος του πανεπιστημίου Πατρών στην διοίκηση επιχειρήσεων.

Nikolas Flourentzou

Εργατικός και τίμιος, έτοιμος για τον πόλεμο ενάντια στη διαφθορά και στα παραδοσιακά κόμματα. Μηχανικός συστημάτων και μοντελοποίησης, με εκπαίδευση στην Αυστραλία και την Αγγλία, και επαγγελματική εμπειρία στην Αγγλία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Andreas Varoshiotis

Ο Αντής Βαρωσιώτης είναι Κύπριος επαγγελματίας με έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο για ζητήματα εθνικής στρατηγικής, ενέργειας και γεωπολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και των μεγάλων έργων υποδομής, έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη διασύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη στρατηγική σταθερότητα της περιοχής. Στον δημόσιο λόγο του δίνει έμφαση:

Στην ανάγκη για εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Στην ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας

- Στην αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας

Στη διαφάνεια, τη θεσμική λογοδοσία και την αποτελεσματική διακυβέρνηση

Υποστηρίζει μια ρεαλιστική και τεχνοκρατική προσέγγιση στην πολιτική, με στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμων πολιτικών που ενισχύουν την κυριαρχία, την οικονομική ανθεκτικότητα και τον διεθνή ρόλο της Κύπρου.

Christos Adamou

Είμαι ένας απλός πολίτης, όπως όλοι. Δεν κατεβαίνω στην πολιτική για καριέρα, αλλά για να αλλάξουμε τον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να έχει λόγο, όχι μόνο ψήφο κάθε πέντε χρόνια.

Andreas Kazanos

Απόφοιτος Αμερικανικής Ακαδημίας, Υπηρέτησα στις Ειδικές Δυνάμεις (ΛΟΚ),Σπούδασα Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Νottingham, Εργάζομαι σε πολυεθνική εταιρεία επενδύσεων, Πρόσφυγας από το Βαρώσι.

Demetrios Patsias

Είμαι ο Δημήτρης Πατσιάς και κατάγομαι από το Παραλίνι. Έχω ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη μηχανολογία στο «City University of New York». Έχω δίψα για μάθηση, ενημέρωση και έρευνα. Όσων αφορά τους τομείς τεχνολογικών επιστημών, ιατρικής, βιοτεχνολογίας, διατροφολογίας, περιβάλλοντος, γεωργοκαλλιέργιας, δασοκαλλιέργειας κ.α.

Savvas Armenaki

Απόφοιτος πανεπιστήμιου Αγίας Νάπας.

Anastasios Anastasiou

Ονομάζομαι Αναστάσιος (Τάσος) Αναστασίου. Κατάγομαι από την Κώμη Κεπήρ Αμμοχώστου, στην Καρπασία, και είμαι πρόσφυγας από το 1974. Ο πατέρας μου ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ και πολιτικός κρατούμενος.

Θέλω να εργαστώ για το καλό της Κύπρου μας, του Τόπου που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Για το καλό εμάς και των παιδιών μας. Δεν μπορώ να

Βλέπω τι γίνεται, να μένω με τα χέρια σταυρωμένα και να μην κάνω τίποτα. Έχω και εγώ δικαίωμα να εκφράσω τις ιδέες και τη γνώμη μου για το καλό της πατρίδας μου, της μικρής μας Κύπρου. Είμαι απόφοιτος Αμερικανικών Πανεπιστημίων στην επιστήμη της Πληροφορικής (Computer Science) με διπλώματα BSc και MSc (Μaster). Τελείωσα τα πανεπιστήμια με άριστα, με πολλά βραβεία και υποτροφίες, όπως υποτροφία Fulbright, υποτροφία πανεπιστημίου και Teaching Assistantship υποτροφία για το Μάστερ.

Είμαι έξυπνος, εργατικός, δυναμικός, μορφωμένος και δραστήριος, έτοιμος να εργαστώ για το καλό της Κύπρου μας με έργα και όχι με λόγια από τα γραφεία. Θέλω να βλέπω να γίνονται μόνο έργα και σας υπόσχομαι ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να γίνονται πιο πολλά. Εργάστηκα ως δημόσιος υπάλληλος πολλά χρόνια και ως Καθηγητής, και τώρα είμαι συνταξιούχος με οικογένεια. Έχω έναν γιο 14 χρονών. Τέρμα στην κομματοκρατία. Εξαλείφουμε τη διχόνοια που παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια μέχρι σήμερα από αριστερούς, δεξιούς, ακροδεξιούς και άλλους για το κοινό όφελος.

Υποψήφιοι επαρχίας Κερύνειας

Konstantinos Kyprianou

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κυπριανού και είμαι 23 χρονών. Αυτή τη στιγμή είμαι τελειόφοιτος/4ετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με κατεύθυνση την Πολιτική Επιστήμη. Επίσης, ταυτόχρονα παρακολουθώ δευτερεύον πτυχίο (minor) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση. Οι σπουδές μου με ενέπνευσαν να ασχοληθώ πιο ενεργά με τα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου, πράγμα που ευελπιστώ στο μέλλον να αποτελέσει το επάγγελμά μου, και αφού διαπίστωσα μελετώντας ότι τόσα χρόνια πολλοί πολιτικοί επένδυσαν στην ημιμάθεια του λαού για να κτίσουν καριέρες.

Η καταγωγή μου είναι από την κατεχόμενη Κερύνεια, συγκεκριμένα από τον Καραβά, το χωριό του παππού μου. Ο πατέρας μου έχει ζήσει την εισβολή στην τρυφερή ηλικία των 9 χρονών και μέχρι το 2008ο μεγάλος του αδελφός ήταν αγνοούμενος. Αυτή τη στιγμή κατοικώ στη Λεμεσό και στην Αγλαντζιά.

Τα τελευταία 2 χρόνια, παρακολουθώντας τον Φειδία, μπορώ να πω ότι έχει πετύχει κάτι ακατόρθωτο για τα δεδομένα της Κύπρου μας, και τον συγχαίρω, καθώς φαίνεται ότι έχει ανοίξει τον δρόμο για εμάς, τη νεολαία, να δουλέψουμε για το καλό της πατρίδας μας.

Έχω αρκετές ιδέες για διάφορους τομείς που απασχολούν καθημερινά το νησί μας, τους οποίους θα αναλύσω πιο κάτω χωρίς να πολυλογώ. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση με την κάθε μία και τον κάθε ένα από εσάς που επιθυμεί πραγματικά να συζητήσουμε.

Νikos Μavrommati

Όνομα: Νίκος Μαυρομμάτης.

Ηλικία: 55 χρονών.

Επαγγελματική Ιδιότητα: Ιδιοκτήτης καταστήματος ρούχων.

Όνομα Καταστήματος: NΟ ΝΑΜΕ.

Τοποθεσία: Οδός Στασικράτους, Λευκωσία.

Kyriakos Komodromos

Είμαι δικηγόρος εδώ και 17 χρόνια. Μέσα από την καθημερινή μου παρουσία στα Δικαστήρια, κυρίως στο Ποινικό Δίκαιο αλλά και σε άλλους τομείς, έχω δει από κοντά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, την αγωνία τους και την ανάγκη τους για δικαιοσύνη και ουσιαστική στήριξη. Παράλληλα, ασχολούμαι με συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες, βοηθώντας επιχειρήσεις να λειτουργούν σωστά και με διαφάνεια. Όλα αυτά τα χρόνια ένιωθα ότι η προσφορά δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο γραφείο ή στην αίθουσα του Δικαστηρίου. Είχα την επιθυμία να ασχοληθώ με τα κοινά, αλλά περίμενα τη σωστή στιγμή και το σωστό πλαίσιο. Παρότι δέχθηκα προτάσεις στο παρελθόν, επέλεξα να μην ενταχθώ σε κανένα πολιτικό κόμμα, γιατί ήθελα η συμμετοχή μου να είναι συνειδητή και ουσιαστική, όχι τυπική.

Υποψήφιοι Επαρχίας Λάρνακας

Vasilios Thrasyvoulou

Με σπουδές στην Νομική και με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στη Διεθνή Πολιτική και Διακυβέρνηση, με εμπειρία ζωής και εργασίας στο εξωτερικό, κυρίως στη Δανία. Έχω αποκτήσει ισχυρό υπόβαθρο σε θεσμούς, πολιτικές και Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, κάτι που μου επιτρέπει να βλέπω τα προβλήματα της Κύπρου μέσα από ευρωπαϊκό και διεθνές πρίσμα. Πιστεύω στη συμμετοχική δημοκρατία, στη διαφάνεια και σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με κοινωνική δικαιοσύνη. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα η οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα το περιβάλλον και η εφαρμογή σκανδιναβικών καλών πρακτικών στην Κύπρο. Θέλω πολιτική με γνώση, σχέδιο και λογοδοσία.

Phivos Doukanaris

Ονομάζομαι Φοίβος Δουκανάρης, είμαι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Κατάγομαι από την Αμμόχωστο, όμως γεννήθηκα, ζω, εργάζομαι και δραστηριοποιούμαι στη Λάρνακα. Αποφοίτησα από το Λύκειο με άριστα και είμαι κάτοχος ΜΒΑ στη Διοίκηση Αθλητισμού και BSc στην Επιστήμη του Αθλητισμού και της Άσκησης, ενώ αυτή την περίοδο φοιτώ σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΜA) στην Αθλητική Διπλωματία. Επίσης, κατέχω δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και δίπλωμα Προπονητικής Κολύμβησης. Εργάζομαι ως Επικεφαλής Προπονητής και Τεχνικός Διευθυντής στο Τμήμα Κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, με ευθύνη τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη τόσο των αγωνιστικών όσο και των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παράλληλα, είμαι προπονητής στο Αθλητικό Σχολείο Λάρνακας και προπονητής της Κυπριακής Παραολυμπιακής Ομοσπονδίας στο άθλημα της κολύμβησης για την επαρχία Λάρνακας. Έχω την ευθύνη και την καθημερινή καθοδήγηση περισσότερων από 100 παιδιών-κολυμβητών, γεγονός που μου δίνει άμεση επαφή με τις ανάγκες της νεολαίας και των οικογενειών. Είμαι ενεργός πολίτης και ασχολούμαι έμπρακτα με θέματα ανάπτυξης στη Λάρνακα, κυρίως στους τομείς του αθλητισμού και της παιδείας, ενώ δεν περιορίζομαι σε λόγια αλλά καταθέτω προτάσεις και διεκδικώ Θεσμικά λύσεις και ουσιαστικές αλλαγές. Στο παρελθόν εκπροσώπησα την Κύπρο αρκετές φορές στο εξωτερικό στο άθλημα της κολύμβησης, με σημαντικές επιτυχίες και Παγκύπρια ρεκόρ ανδρών. Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στην ειδική μονάδα Λόχου Αθλητών στη Λευκωσία. Είμαι ο εμπνευστής της πρότασης για τη διεκδίκηση των ΑΜΚΕ 2031 από τη Λάρνακα και συνεχίζω να την προωθώ ενεργά, γιατί θεωρώ ότι η Λάρνακα είναι η καταλληλότερη πόλη για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση και σε περίπτωση επιλογής θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, όπως αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, οικονομική ανάπτυξη, αύξηση του τουρισμού, προβολή της Λάρνακας, νέες θέσεις εργασίας και ουσιαστική κληρονομιά για τη νεολαία και την πόλη. Επιπλέον, έχω καταθέσει επίσημη πρόταση για τη δημιουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου 25μ στη Λάρνακα, με στόχο την εξυπηρέτηση των δημοτών, των σχολείων και της νεολαίας. Πιστεύω στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία και στη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και στόχος μου είναι να εκπροσωπήσω τον απλό κόσμο με καθαρή φωνή, χωρίς δεσμεύσεις απέναντι σε κομματικούς μηχανισμούς ή συμφέροντα.

Nektaria Konstantinidou

Ονομάζομαι Νεκταρία Κωνσταντινίδου, και κατάγομαι από τη Λάρνακα. Μια πόλη με βαθιά ιστορία, ανθρώπους φιλότιμους και εργατικούς, αλλά και δυνατότητες που για χρόνια έμειναν αναξιοποίητες.

Παρότι οι ρίζες μου είναι εδώ, η πορεία της ζωής μου με οδήγησε να ζήσω και να εργαστώ στη Λευκωσία ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο, διατηρώντας παράλληλα Ιδιωτική Μουσική Σχολή, αποκτώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία και ουσιαστική επαφή με την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Παράλληλα, ασχολήθηκα ενεργά με το Network Marketing και εργάστηκα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, και στην Αυστραλία, εκπαιδεύοντας κόσμο μέσω Σεμιναρίων στην συμμετοχή, και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτή η διαδρομή, μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης, διοίκησης και κοινωνικής συμμετοχής, αλλά και να συγκρίνω. Και μέσα από αυτή τη σύγκριση κατέληξα σε ένα σταθερό συμπέρασμα: ο λαός μας είναι ξεχωριστός, με ικανότητες, φιλότιμο και δυναμισμό, και του αξίζουν καλύτερες συνθήκες και ουσιαστική προοπτική.

Η Λάρνακα, δυστυχώς, για πολλά χρόνια αντιμετωπίστηκε στην ανάπτυξη ως ο τελευταίος τροχός της άμαξας . Όχι επειδή υστερεί, αλλά επειδή δεν της δόθηκε ποτέ η προτεραιότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός που της αξίζει. Αυτό οφείλουμε να το αλλάξουμε.

Το πιο οδυνηρό όμως είναι ότι παραδίδουμε στη νέα γενιά μια πατρίδα μισή, λόγω εισβολής και κατοχής, και μια υπόλοιπη που ξεπουλιέται. Μια χώρα, όπου οι νέοι μας καταφεύγουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή, και όσοι μένουν, νιώθουν αποδυναμωμένοι και πολίτες τελευταίας κατηγορίας. Φτάσαμε στο σημείο οι άνθρωποι να αναγκάζονται, ανήμποροι να αντιδράσουν, να παραχωρούν την περιουσία που με μόχθο έκτισαν οι ίδιοι, οι γονείς και οι παππούδες τους, και να βλέπουν τους κόπους μιας ζωής, να περνούν σε ξένα χέρια. Ανεπαίσχυντα. Με αποφάσεις που δεν λήφθηκαν με γνώμονα το κοινό καλό, αλλά την εξυπηρέτηση προσωπικών, εταιρικών, πολιτικών και άλλων συμφερόντων. Και μέσα σε αυτή τη στρέβλωση, την αναξιοκρατία και την αδιαφάνεια, η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας - η μεσαία τάξη - χάθηκε, αφήνοντας πίσω της ανασφάλεια, οργή, πίκρα και μια βαθιά αίσθηση αδικίας.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Έχω ψηφίσει ενίοτε σχεδόν όλα, έχω επίσης απαξιώσει το σύστημα με άρνηση ψήφου και αποχή. Τώρα πια πιστεύω ότι με την Άμεση Δημοκρατία η ψήφος μου αξίζει και έχει αντίκρισμα! Και η δική σου επίσης. Έχουμε μεγαλύτερη δύναμη ψηφίζοντας παρά απέχοντας.

Χωρίς μηδενισμούς και εύκολες κραυγές,

Αναγνωρίζουμε ότι έγιναν κάποια βήματα. Όμως δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, όταν αυτά ΔΕΝ μεταφράζονται σε ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου ζωής του απλού πολίτη. Και όταν η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη, η διαφθορά «καλά κρατεί», και οι προοπτικές είναι περιορισμένες, τότε η αλλαγή δεν είναι επιλογή: είναι επιτακτική ανάγκη.

Stefanos Christodoulou

Ονομάζομαι Στέφανος Χριστοδούλου. Κατάγομαι από τον Λυθροδόντα της επαρχίας Λευκωσίας και από το 2010 μένω στη Ξυλοφάγου, επαρχία Λάρνακας. Είμαι 40 ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο υπέροχων αγοριών, 11 και 6 ετών.

Σπούδασα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο ΤΕΙ Λάρισας και στη συνέχεια απέκτησα δεύτερο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Frederick, αποκτώντας επιπλέον εξειδίκευση. Τον Ιούνιο του 2010 δημιούργησα την πρώτη εταιρεία μου, MSsC LTD, η οποία δραστηριοποιείται σε ηλεκτρολογικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Το 2022 ίδρυσα την CK Smart Services LTD, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες, real estate και άλλους σύγχρονους τομείς.

Είμαι ενεργός στα κοινά τα τελευταία χρόνια και πάντα μου άρεσε να προσφέρω βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπους. Σήμερα είμαι Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξυλοφάγου και μέλος της Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας.

Georgia Petrou

Ονομάζομαι Γεωργία Πέτρου, είμαι 43ετών, από τη Λάρνακα. Είμαι μητέρα και επιχειρηματίας. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι, με έντονη την παρουσία μου, στον τομέα των προκατασκευασμένων σπιτιών, Κυπριακής κατασκευής όπως και προκατασκευασμένα σπίτια δικής μου εισαγωγής και Εισαγωγές προϊόντων για το σπίτι.

Ζω καθημερινά τις αγωνίες της κοινωνίας, τις δυσκολίες της μεσαίας τάξης, τις πιέσεις που βιώνουν οι οικογένειες και οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους.

Διαθέτω γενικές γνώσεις, παρακολουθώ ειδήσεις τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Είμαι άνθρωπος με πρωτοποριακές και καινοτόμες ιδέες. Μιλώ και γράφω άπταιστα την ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ο λόγος μου είναι προσηλωμένος, δυναμικός, με καυστικότητα και αφοπλιστική επιχειρηματολογία.

Κατέρχομαι ως υποψήφια βουλευτής με το Κόμμα Άμεσης Δημοκρατίας γιατί πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν ουσιαστική φωνή στις αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή τους. Πιστεύω στην ιδέα της Άμεσης Δημοκρατίας και πως με τα σωστά άτομα, όχι μόνο θα "δουλέψει" αλλά θα θριαμβεύσει.

Kyriakos Kyriakou

Είμαι επαγγελματίας στην Επιστήμη της Πληροφορικής, με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα και σήμερα διδακτορικός υποψήφιος στην ίδια επιστήμη. Στο ερευνητικό μου έργο ανέπτυξα μια καινοτόμα μεθοδολογία για τον ανθρώπινο έλεγχο σύνθετων τεχνολογιών, όπως συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία των πολιτών. Διδάσκω σε πανεπιστήμιο και εργάζομαι παράλληλα ως tech consultant, προσφέροντας πρακτικές λύσεις και τεχνογνωσία σε οργανισμούς και ομάδες. Πιστεύω στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και σε μια πολιτική που δίνει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Υποψήφιοι επαρχίας Λεμεσού

Demetris Souglis

Λίγα λόγια για μένα: Δημοσιογράφος, παρουσιαστής, παραγωγός εκπομπών σε τηλεόραση και ραδιόφωνο για τρεις και πλέον δεκαετίες (36 χρόνια). Αρθρογραφία και έρευνες παράλληλα, σε έντυπα, όπως και πολεμικός ανταποκριτής στον πόλεμο της Βοσνίας. Οπαδός της «επιθετικής δημοσιογραφίας», της μαχητικής αναζήτησης της αλήθειας και του δικαίου, γι’ αυτό και εισέπραξα κόστος επειδή αποκάλυπτα τα κακώς έχοντα στην πολιτική ζωή του τόπου μας, βάζοντας τα με το κατεστημένο και το σάπιο παλαιοκομματικό σύστημα. Τρεις φορές πολιτικά πρόσωπα απαίτησαν τον τερματισμό εκπομπών μου αφήνοντας με άνεργο με 4 παιδιά (4 γιους).

Βραβεύτηκα για αρκετά ντοκιμαντέρ και αφιερώματα και εργάστηκα με πάθος και ζήλο μιλώντας και ρωτώντας πάντα εκ μέρους των πολιτών, των νέων, των αδικημένων και ευάλωτων ομάδων. Σπούδασα δημοσιογραφία και δημόσιες σχέσεις στην Αθήνα. Ίδρυσα δική μου σχολή δημοσιογραφίας, δημοσίευσα 2 βιβλία και ποιητική συλλογή, συμμετείχα σε πάρα πολλά σεμινάρια και λειτούργησα δικό μου γραφείο προβολής και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Καθιέρωσα την μεσημβρινή τηλεοπτική ενημέρωση και συμμετέχω εθελοντικά σε πολλά οργανωμένα σύνολα και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τον τελευταίο χρόνο έχω το δικό μου κανάλι στο YouTube και είμαι δραστήριος σε όλα τα ΜΚΔ (social media) με Ρodcast, έρευνες, αφιερώματα και καυστικά βίντεο. (Πατήστε στο εικονίδιο [αστεράκι] στο πάνω μέρος της οθόνης στα δεξιά).

Kostakis Antoniou

Γεια σας, ονομάζομαι Κώστακης Αντωνίου. Είμαι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Κατάγομαι από το κατεχόμενο χωριό Φιλιά και σήμερα ζω στη Λεμεσό.

Σπούδασα Marine Εngineering και εδώ και δεκαετίες δραστηριοποιούμαι στον ιδιωτικό τομέα. Στηρίζω μικρές επιχειρήσεις και ανθρώπους που θέλουν να εξελιχθούν, επαγγελματικά και προσωπικά. Παράλληλα, είμαι εκπρόσωπος της ΚΕΟ στη Λεμεσό και πρόεδρος των αντιπροσώπων παγκύπρια Κάνω αυτό το βήμα χωρίς τον ρόλο του πολιτικού. Κατεβαίνω υποψήφιος όχι επειδή μου αρέσει ο τίτλος, αλλά επειδή δεν μου αρέσει ο τρόπος που Ασκείται η πολιτική σήμερα.

Δεν ισχυρίζομαι ότι τα ξέρω όλα. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώς.

Είμαι πολίτης όπως εσάς.

Έμαθα να ακούω, να σκέφτομαι και να μιλώ καθαρά. Είμαι ένας άνθρωπος που νοιάζεται για την καθημερινότητα, τα προβλήματα και τις αδικίες που βιώνουν οι περισσότεροι. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η άμεση δημοκρατία είναι για μένα εργαλείο Αλλαγής.

Giannis Tsitsis

Κατάγομαι από το χωριό Πάνω Κυβίδες όπου έζησα μέχρι την ηλικία των 22 ετών.

Γεννήθηκα στην Λεμεσό το 1981.

Ο πατέρας μου, Παναγιώτης Τσίτση, κατάγεται από το χωριό Σωτήρα Λεμεσού και η μητέρα μου, Ελλάδα Μυλωνά, από το χωριό Άγιος Θεράπων.

Είμαι ο πρωτότοκος γιός πολύτεκνης οικογένειας και έχω ακόμα ένα αδερφό και μια αδερφές. Ο ίδιος έχω τρία παιδιά. Το 2000 αποφοίτησα από την Β’Τεχνική Σχολή Λεμεσού και εκπλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία στο Σ.Υ.Π Παλώδιας.

Το 2004-2006 εργάστηκα ως Βοηθός Πολιτικού Μηχανικού και από το 2006-2010 ως εργοδηγός και μετά δημιούργησα τις δικές μου επιχειρήσεις. Ως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας σήμερα δραστηριοποιούμαι στον τομέα των Μini Market και της οικοδομικής βιομηχανίας στον τομέα της Διαχείρισης Πολυκατοικιών.

Τους τελευταίους 6 μήνες δραστηριοποιούμαι και στην εστίαση με το TSITSIS Ο ΑΚΤIΡΙΤOS GRILL HOUSE.

Έχω εδώ και πολλά χρόνια ενεργή συμμετοχή στα κοινά σε διάφορους συνδέσμους.

Fotios Fotiou

Είμαι Κυβερνητικός υπάλληλος και πολύ καλός γνώστης της Κυπριακής νομοθεσίας. Είμαι μέλος της Εθνικής Κύπρου τοξοβολίας τα τελευταία 16 χρόνια με αρκετές διακρίσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Κάτοχος 2 Παγκυπρίων ρεκόρ.

Επίσης ασχολούμαι με την Κυπριακή παράδοση γράφοντας Κυπριότικα σκέτς, θεατρικά έργα και διαφημίσεις.

Παίζω βιολί λαούτο πιθκιαύλι ταμπουτσιά και τουμπερλέκκι. Συνεργάζομαι με αρκετά ραδιοφωνικά κανάλια γράφοντας την σάτιρα της ημέρας σκετσάκια τσαττιστά και ποιήματα. Τέλος μιλώ 3 γλώσσες Αγγλικά, Ρωσικά και Λιθουανικά.

Avraam Themistokleous

ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ!

Αδέρφι μου, θέλεις ή δεν θέλεις να είμαι υποψήφιος; Είναι απλά τα πράγματα. Αν με θέλεις, να με βάλεις στο ψηφοδέλτιο και μετά να με ψηφίσεις και στις εκλογές, θα είμαι μέσα στη Βουλή για να συνεχίσω να κάνω, μέσα από αυτόν τον πυλώνα της εξουσίας, όλα αυτά που κάνω τόσα χρόνια σαν ένας απλός πολίτης μέσα στην κοινωνία.

Τόσα χρόνια που είμαι μέσα στον κόσμο, όχι στα γραφεία και στα κομματικά κονκλάβια, δίπλα από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Στα νηπιαγωγεία, στα σχολεία, στα ιδρύματα κοινωνικής στήριξης, δίπλα στα μωρά, στους ηλικιωμένους, στους συνανθρώπους μας με αναπηρίες Και επειδή λόγια ξέρουν να λένε πολλοί, προτιμώ από μόνοι σας να ψάξετε να βρείτε και τις δράσεις μου και τις πράξεις μου. Πολύ απλά, μέσα στο Google γράψετε με ελληνικά το όνομά μου Αβραάμ Θεμιστοκλέους και ρίξτε μια ματιά. Έτσι και αλλιώς δεν μου αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου. Πριν δύο μήνες είπα σε ένα βίντεο που κάναμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το εξής:

Ήρθε η ώρα της απόφασης, αλλά πριν την πάρω θέλω την άποψή σας. Άμα πάτε πίσω στις δύο πλατφόρμες Facebοok και TίΚTok, όπου βρίσκομαι τόσα χρόνια, θα δείτε ότι έχω θέσει τον εαυτό μου ως υποψήφιο δύο φορές στο παρελθόν από μόνος μου και έχω δηλώσει σε αρκετά βίντεο μέχρι στιγμής ότι, σε περίπτωση που κατέλθω ξανά υποψήφιος, πρέπει να το αποφασίσει ο κόσμος αν θέλει να τον αντιπροσωπεύσω. Ο μόνος τρόπος για να δω αν με θέλει ο κόσμος να τον αντιπροσωπεύσω, αυτή η δυνατότητα δίνεται μόνο διαμέσου της εφαρμογής της Άμεσης Δημοκρατίας. Σήμερα υπάρχει ο τρόπος να μου πεις από πριν, αν θέλεις να είμαι υποψήφιος. Μέσα από την εφαρμογή Αγορά. Αν με θέλεις να είμαι μέσα στους 56 υποψηφίους, θα βγω μπροστά και θα διεκδικήσω την ευθύνη και τη σκληρή δουλειά που συνεπάγεται με την ιδιότητα του βουλευτή, για να συνεχίσω μέσα από τη Βουλή να κάνω εκείνο που έκανα πάντα. Γιατί για μένα το να παλεύω για μια καλύτερη Κύπρο είναι τρόπος ζωής. Χρόνια τώρα λέω ότι οι απλοί ψηφοφόροι έχουν πολύ περισσότερη δύναμη από ότι πιστεύουν ότι έχουν, αλλά φτάνει να το πιστέψουμε. Σήμερα η κυπριακή κοινωνία ενεργοποιήθηκε. Το ρεύμα των πολιτών ξύπνησε. Τώρα είναι η ώρα να αποφασίσεις εσύ. Αν με θέλεις ως υποψήφιο, κατέβασε την εφαρμογή Αγορά, κάνε ταυτοποίηση και ψήφισε.

Marios Choglastou

Ονομάζομαι Μάριος Χογλάστος, είμαι 43 χρονών και πατέρας τριών παιδιών. Σπούδασα Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων. Το 2007 δημιούργησα διαφημιστική εταιρεία με γιγαντοοθόνες LED scream οutdoor (HoglastosADV) και το 2017 κατασκεύασα πάρκο με πόνυ για την ψυχαγωγία των παιδιών, μακριά από την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας (Ρony Park Limassol). Ξέρω τι σημαίνει ευθύνη και απόδοση αποτελεσμάτων.

Το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι γεμάτο αδιαφάνεια, ψευδείς υποσχέσεις και δομές που προστατεύουν το κατεστημένο αντί να υπηρετούν τον πολίτη. Η Άμεση Δημοκρατία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πολίτης θα αποκτήσει πραγματικό δικαίωμα ψήφου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως ακριβώς εφαρμόζεται στην Ευρώπη μέσω του συστήματος του Φειδία.

Sotiris Nikolaou

Είμαι ο Σωτήρης Νικολάου, γεννημένος το 1971, με καταγωγή από την Καλαβασό και κάτοικος Μαθηκολώνης. Εργάζομαι από το 1990 ως επιστάτης σε βιομηχανία. Υπηρέτησα στην Εθνική Φρουρά ως έφεδρος ανθυπολοχαγός και την υπηρετώ μέχρι σήμερα με τον βαθμό του Υπολοχαγού Εθνοφυλακής (εθελοντής). Διετέλεσα κοινοτικός σύμβουλος Μαθηκολώνης για δέκα χρόνια, με προσήλωση στην πάταξη της διαφθοράς, τη διαφάνεια και τη σωστή διαχείριση των πόρων. Είμαι νυμφευμένος και πατέρας τριών ενήλικων τέκνων.

Andreas Kleovoulou

Γεια σας! Είμαι ο Ανδρέας Κλεοβούλου. Μεγάλωσα στις Πλάτρες και ξέρω από πρώτο χέρι τι σημαίνει να παλεύει μια οικογένεια για να σταθεί. Σπούδασα Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσα μεταπτυχιακό στην ίδια σχολή. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, εργάστηκα και παράλληλα ολοκλήρωσα ΜΒA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο CIM. Το 2016 δημιούργησα τη δική μου επιχείρηση, την Estia Gnosis Group Ltd, η οποία σήμερα ειδικεύεται: στις επιχορηγήσεις για άτομα και επιχειρήσεις, στη λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Εργασίας, στο Video Marketing, και ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρέχοντας εκπαιδεύσεις και σεμινάρια.

Εδώ και χρόνια βοηθώ ανθρώπους και μικρές επιχειρήσεις να πάρουν επιχορηγήσεις, να βρουν δουλειά και να αποκτήσουν δεξιότητες που πραγματικά τους αλλάζουν τη ζωή. Αυτό είναι το πάθος μου: να στηρίζω αυτούς που δυσκολεύονται. Μέσα από τη δουλειά μας, έχουν βοηθηθεί πάνω από 1.000 άνεργοι, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε επιχορηγήσεις για άτομα και επιχειρήσεις.

Είμαι οικογενειάρχης, πατέρας δύο κοριτσιών, και γνωρίζω καλά τις ανάγκες του απλού κόσμου. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός - είμαι ένας άνθρωπος που λύνει προβλήματα και θέλω να το κάνω τώρα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Γιατί σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία.

Είναι ότι, για χρόνια, σε πολλές κοινότητες λειτουργεί ένα παρα-σύστημα, ένα παρακράτος, που επιτρέπει σε ορισμένους να συμπεριφέρονται σαν "μικροί πρόεδροι". Να εξυπηρετούν φίλους. Με χαρακτηρίζει η βαθιά ενσυναίσθηση. Είμαι άνθρωπος που νιώθει πραγματικά τις ανάγκες των άλλων και θέλει να βοηθά - όχι για ανταλλάγματα, όχι για προβολή, αλλά γιατί αυτό με εκφράζει. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος αξίζει μια ευκαιρία. Γι' αυτό ενημερώνω όσους μπορώ για τα δικαιώματα και τις επιχορηγήσεις που δικαιούνται, και τους καθοδηγώ να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά και κρατικά σχέδια που μπορούν να τους αλλάξουν τη ζωή.

Δεν περιμένω αντάλλαγμα. Αν μπορώ να βοηθήσω, θα το κάνω. Αυτό είμαι.

Kleoniki loannou

Ονομάζομαι Κλεονίκη Ιωάννου και είμαι Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, με καταγωγή από το Βουνί Λεμεσού.

Με αφετηρία τις σπουδές μου στη Γεωπονική Επιστήμη και την ενεργή παρουσία μου στον πρωτογενή τομέα, με στόχο να φέρω πράσινες, καθαρές και εφαρμόσιμες λύσεις για τον τόπο μας.

Προέρχομαι από την ύπαιθρο της Λεμεσού και γνωρίζω από πρώτο χέρι τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών, των μικρών επιχειρήσεων, των νέων οικογενειών και των γυναικών που προσπαθούν να σταθούν δυνατές σε μια απαιτητική κοινωνία.

Dimitra Chatzistavrou

Ονομάζομαι Δήμητρα Χατζησταύρου, είμαι 49 χρονών και κατάγομαι από Ελλάδα και Αμμόχωστο. Είμαι κάτοικος Λεμεσού, εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης, σύζυγος και μητέρα 3 παιδιών. Υπήρξα πάντα ενεργός πολίτης, με συμμετοχή σε διάφορες εθελοντικές οργανώσεις μέσα στα χρόνια και με Άποψη για τα Κοινά.

Μaria Loizou

Η Μαρία Λοΐζου γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1990 και είναι μόνιμη κάτοικος Λεμεσού, πρόσφυγας από την Αμμόχωστο. Είναι πολύτεκνη και μονογονεϊκή μητέρα τεσσάρων παιδιών ηλικίας 6, 7, 8.5 και 10 ετών, εκ των οποίων τα δύο μικρότερα έχουν ιδιαιτερότητες: το ένα έχει ΔΕΠ-Υ και το άλλο έχει απώλεια ακοής με υπερακουσία, άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές με συνυπάρχοντα στοιχεία Αυτιστικού Φάσματος, ελλειμματική συγκέντρωση και υπερκινητικότητα. Η προσωπική της εμπειρία ως μητέρας παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες, σε συνδυασμό με την προσφυγική της καταγωγή και την επιβίωσή της μετά από ενδοοικογενειακή βία, ενίσχυσαν βαθιά την κοινωνική της συνείδηση και τη δέσμευσή της για ουσιαστική πολιτική προσφορά.

Από τα 17 της χρόνια εργάζεται για να στηρίξει την οικογένειά της, ειδικά λόγω του μικρού αδελφού της που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Σήμερα κατέχει θέση γραμματέως σε ασφαλιστική εταιρεία και παράλληλα ολοκλήρωσε μουσικές σπουδές, συνδυάζοντας επαγγελματική εμπειρία, προσωπική ευαισθησία και καλλιτεχνική παιδεία. Η Μαρία πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τα συμφέροντα. Υποστηρίζει την Άμεση Δημοκρατία, προωθώντας διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών.

Panagiotis Sofokleous

Ως άνθρωπος που πιστεύει στη δύναμη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, έχω αφιερώσει την καριέρα μου στο να δίνω πρακτικές & επιστημονικές λύσεις σε διάφορα προβλήματα στον τομέα μου, κάτι που πιστεύω μπορεί να εφαρμοστεί και στα προβλήματα που μαστίζουν την Κύπρο μας.

Με βασικό πτυχίο στη Φυσική (BSc), μεταπτυχιακές σπουδές (MSc & PhD) στη Βιοϊατρική Μηχανική, καθώς και πολυετή εμπειρία ως επιχειρηματίας στην Λεμεσό αντιλήφθηκα ότι η ποιότητα, η υπευθυνότητα και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν με την ανάπτυξη. Τώρα θέλω να μεταφέρω αυτή τη γνώση και αποφασιστικότητα στην πολιτική – για πολιτικές ιδεολογίες που στηρίζουν την καινοτομία, δυναμώνουν την οικονομία και εξασφαλίζουν ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Κυπρίους μέσα από έναν συνδυασμό τεχνικής εξειδίκευσης, επιχειρηματικής ηγεσίας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Πρέπει όλοι μας να προστατεύσουμε τον κυπριακό τρόπο ζωής και να ενισχύσουμε άμεσα όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες/υποδομές που υπερτερούν στην Πατρίδα μας.

Υποψήφιοι Επαρχίας Λευκωσίας

Feidias Panayiotou

Είμαι ο Φειδίας Παναγιώτου εμπνευστής του κόμματος της Άμεσης Δημοκρατίας ,ο πρώτος Κύπριος ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής.

Υπηρέτησα τη θητεία μου στα ΟΥΚ, έχω πάνω από 5 εκατομμύρια ακόλουθους στα social media και έχω ταξιδέψει σε περισσότερες από 40 χώρες.

Yiannis Laouris

Κοινωνικός επιχειρηματίας, νευροεπιστήμονας και μηχανικός συστημάτων, ιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου. Τη δεκαετία του '90, ίδρυσε την πολυβραβευμένη αλυσίδα κέντρων πληροφορικής CYBER Kids, η οποία εργοδότησε με Μερική απασχόληση σχεδόν 200 νέους επιστήμονες, και εισήγαγε καινοτομίες στην παιδεία, αξιοποιώντας την τεχνολογία, που άγγιξαν τις ζωές 15.000 παιδιών και 10.000 ενηλίκων στην Κύπρο και πολλών χιλιάδων σε 7 άλλες χώρες.

Nikolaos Louka

Ονομάζομαι Νίκος Λουκά, αλλά συνήθως με φωνάζουν λουκάνικον!

Είμαι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Γεννήθηκα το 1970 στους Άγιους Ομολογητές της Λευκωσίας, από όπου και κατάγομαι. Αφού ολοκλήρωσα την φοίτησή μου στο σχολείο τη στρατιωτική μου θητεία, το 1994 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την περίοδο αυτή, παράλληλα με τις σπουδές μου, ασχολήθηκα εκτεταμένα με τη μελέτη της άγριας πανίδας της Κύπρου και τη συγγραφή σχετικών άρθρων. Μετά το τέλος των σπουδών μου, πέρασα την επόμενη πενταετία, μέχρι και το 1999, ταξιδεύοντας με ένα σακίδιο σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία. Την περίοδο αυτή έζησα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε διαφορετικά μέρη μελετώντας τις γλώσσες, τις θρησκείες και τους πολιτισμούς διαφόρων λαών.

Ακολούθως έζησα για αρκετά χρόνια στη Μολδαβία και την Ουκρανία, όπου εργαζόμουν εθελοντικά για τις κοινότητες των τουρκόφωνων ορθόδοξων χριστιανών Γκαγκαούζων, κυρίως σε θέματα σχετικά με την ιστορία, τη γλώσσα, τη θρησκευτικότητα, τον πολιτισμό, και σύγχρονη πολιτική τους κατάσταση. Στα πλαίσια αυτά συνέβαλα στην αντίσταση απέναντι στις προσπάθειες της Tουρκίας για εκτουρκισμό τους, και παράλληλα εργάστηκα για τη σύσφιξη των σχέσεων τους, με τις κοινότητες των γηγενών Γκαγακούζων της Ελλάδας. Κατά την περίοδο αυτή εξέδωσα διάφορα βιβλία και άρθρα, σχετικά με την ιστορία, τη γλώσσα, τη θρησκευτικότητα και τον πολιτισμό των Γκαγακούζων. Το 2007, επέστρεψα στην Κύπρο και εκ τότε εργάζομαι ως καθηγητής Φυσικής στην μέση εκπαίδευση. Παράλληλα, από το 2019 μέχρι και το καλοκαίρι του 2024, εργάστηκα ως άμισθος εθελοντής συνεργάτης στην ομάδα δημιουργίας περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Φειδία Παναγιώτου. Ήμουν δίπλα στο Φειδία από την αρχή την εμπλοκής του με την πολιτική και εργάστηκα εθελοντικά ως ένα από τα βασικά μέλη του εκλογικού του επιτελείου κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του 2024.

Το καλοκαίρι του 2024, μετά από εξασφάλιση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, διέκοψα την εργασία μου στην μέση εκπαίδευση της Κύπρου, και εργοδοτήθηκα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εργάστηκα για έναν χρόνο ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης του Ευρωβουλευτή πλέον Φειδία Παναγιώτου. Τέλος, το φθινόπωρο του 2025, επέστρεψα πίσω στην Κύπρο και στα καθήκοντα μου ως καθηγητής Φυσικής στην μέση εκπαίδευση. Παράλληλα, στον ελεύθερο μου χρόνο, συνεχίζω να εργάζομαι, ως άμισθος εθελοντής, στην ομάδα του Φειδία για θέματα που αφορούν το έργο του ως Ευρωβουλευτής, τη δημιουργία περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου.

Elena Mitella

Με πίστη στην παιδεία, τον πολιτισμό και τη δικαιοσύνη, διεκδικώ έναν πιο ενεργό ρόλο στα κοινά. Είμαι 45 ετών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο στο Piano Performance και πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση. Εργάζομαι στο Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας και στη Συμφωνική ορχήστρα Κύπρου.

Τα τελευταία χρόνια στάθηκα δίπλα στους εργαζομένους, διεκδικώντας δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ως ιδρυτής/ ιδρύτρια του Παγκύπριου Ανεξάρτητου Συνδέσμου, συμμετείχα σε διαβουλεύσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αυτοεργοδοτουμένων των απογευματινών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας.

Γνωρίζω τις προκλήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και πιστεύω σε ένα σχολείο που καλλιεργεί κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και αξίες. Προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση της παιδείας και του πολιτισμού, η πάταξη της διαφθοράς και η προώθηση της διαφάνειας.

Yiasoumis Yiasoumi

Είμαι ο Γιασουμής, ο κόσμος με ξέρει σαν Νdeima(Nτεήμας). Είμαι 34 χρονών τζιαι το μοναδικό πράμα που με ενδιαφέρει είναι να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να εξελίξει τον εαυτό τζιαι την ζωή του στο μέγιστο.

Πιστεύκω ότι αμαν το κάμει τούτο ο κάθε άνθρωπος θα μπορέσουμε να ζήσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία.

Υπάρχουν τρόποι για να γίνει τούτο, γνωρίζω μερικούς τρόπους τζιαι γνωρίζω ότι ενώ δεν μπορώ να γνωρίζω ούλλους τους τρόπους, μπορώ να έβρω τους σωστούς ανθρώπους.

Είναι σημαντικό να λειτουργούμε σαν ομάδα, να γνωρίζει ο κάθε ένας μας τα δυνατά του σημεία τζιαι πως μπορεί να συνεισφέρει στο σύνολο. Το σύστημα για να λειτουργεί θέλει στοχασμό, ενέργεια τζιαι συνεργασία μεταξύ μας.

Τα δικά μου δυνατά σημεία είναι να αναλύω μια κατάσταση, να την καταλαβαίνω τζια να κάμνω επιλογές ανάλογα με το ζητούμενο.

Αρέσκει μου να συζητώ με ανθρώπους, να τους ακούω τζιαι να τους καταλαβαίνω.

Αποδέχομαι ότι είμαι άνθρωπος, κάμνω λάθη τζιαι εν τα ξέρω ούλλα, γιαυτό μου αρέσκει να ακούω την άποψή του άλλου τζιαι να βλέπω την του οπτική γωνία.

Δεν παίρνω βεβιασμένες αποφάσεις, αντιθέτως παίρνω τον χρόνο μου για να καλύψω όσες περισσότερες πλευρές μπορώ.

Επίσης είμαι δημιουργικός τζιαι έχω ιδέες «έξω που το κουτί».

Θα χαρώ να συνεργαστώ με άλλους ανθρώπους με κοινό όραμα τζιαι στόχους.

Marios Stavrou

Ονομάζομαι Μάριος Σταύρου και είμαι αριστούχος απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχω περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και παράλληλα ολοκληρώνω τις Μεταπτυχιακές Σπουδές μου (ΜBA) με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά. Εργάζομαι σε Big 4 εταιρεία με την ειδικότητα του Business Analyst αποκτώντας καθημερινά εμπειρία στη χρηματοοικονομική ανάλυση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, αξίες που θεωρώ θεμελιώδεις και για τη δημόσια ζωή.

Πιστεύω στη δύναμη της συμμετοχής, της γνώσης και της ευθύνης. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά πηγάζει από την επιθυμία μου να συμβάλω ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, σύγχρονης και αξιοκρατικής. Θέλω να προσφέρω ενεργά, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν τη διαφάνεια, την καινοτομία και τη στήριξη των νέων ανθρώπων.

Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω με ιδέες, εργατικότητα και ήθος, ώστε να βοηθήσω στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας.

Minas Giorkas

Πατέρας 2 παιδιών απόφοιτος τεχνικής σχολής(μηχανικός αυτοκίνητων). Είμαι επαγγελματίας γεωργός (βικαλλιερα).Με την γυναικά μου έχουμε 2 φαρμακεία στην Λευκωσία και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα(e-shop)

Rafael Nicolaou

Είμαι πρόσφυγας από την κατεχόμενη Μια Μηλιά και το Βουνό της Κερύνειας.

Είμαι 33 χρονών, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & Καθοδηγητής Εργασίας για ΑμεΑ.

Τα τελευταία 10 χρόνια Υποστηρίζω ανθρώπους να βελτιώσουν τη ζωή τους και Στηρίζω ΑμεA στην εργασία.

Έχω ανάγκη να συμμετέχω στην αλλαγή όχι με λόγια, αλλά με έργα. Μαζί σας.

Marina Georgiou

Είμαι κωφό άτομο, 35 χρονών, μητέρα δύο κωφών παιδιών και άνεργη μονογονιός. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών, όπου υπηρετώ ως Πρόεδρος. Αγωνίζομαι καθημερινά για τα δικαιώματα των Κωφών ατόμων και για την ισότιμη συμμετοχή μας στην κοινωνία.

Ioannis Damianou

Είμαι ο Γιάννης Δαμιανού, 22 χρονών και κατάγομαι από Λευκωσία, με ρίζες από τη Λεμεσό. Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου και της στρατιωτικής μου θητείας, ξεκίνησα να σπουδάζω Ψηφιακή Επικοινωνία & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου συνεχίζω να φοιτώ. Παράλληλα συμμετείχα εθελοντικά στην προσπάθεια του Φειδία να εκλεγεί Ευρωβουλευτής και ακολούθως, από την εκλογή του και μετά, συνέχισα να εργάζομαι πολύ στενά πλάι του για ενάμιση χρόνο, κυρίως στο κομμάτι της Πολιτικής Επικοινωνίας, αλλά και της Διοίκησης της εξαιρετικής του ομάδας, συμβάλλοντας στο έργο που όλοι βλέπετε. Υπήρξα Παγκύπριος Πρωταθλητής στο Σκάκι το 2019, και είχα την τιμή Να είμαι Μέλος της Εθνικής Κύπρου από το 2018 μέχρι το 2022, εκπροσωπώντας την χώρα μας σε αγώνες στο εξωτερικό. Επίσης, στα σχολικά μου χρόνια συμμετείχα σε Αγώνες Στίβου, Ολυμπιάδες Μαθηματικών και άλλους Διαγωνισμούς με Πληθώρα Διακρίσεων.

Kypros Portokalides

Είμαι ο Κύπρος Πορτοκαλίδης και πιστεύω ότι για 51 χρόνια πάμε λάθος και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε λάθος αν δεν αλλάξουμε μυαλά ΕΔΩ και ΤΩΡΑ.

Για 51 χρόνια το μόνο που κάνει αυτό το κράτος είναι να αποτυγχάνει και αυτό οφείλεται στο σύνταγμα που μας έμπηξαν οι Άγγλοι με τη βοήθεια των Τούρκων και την υπογραφή της δικής μας ομάδας ανθρώπων που καθορίζουν τη τύχη μας. Οι ίδιοι άνθρωποι και οι απόγονοι τους ήταν και ακόμα είναι επωφελούμενοι αυτής της κατάστασης που μας έφεραν για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και μόνο αφού αυτό που υπέγραψαν το 1960 ήταν καταδικασμένο να αποτύχει από την γένεση αυτού του κράτους.

Οι εξουσίες που έχουν είναι αυτοκρατορικές και καταστροφικές για τη χώρα μας. Τα αποτελέσματα γνωστά!

Marios Panayi

Είμαι ο Μάριος Παναγή και αποφοίτησα από το Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκα ενεργά με το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα με τη διαιτησία, έναν χώρο στον οποίο αφιερώθηκα με συνέπεια, πειθαρχία και επαγγελματισμό.

Η πορεία μου στη διαιτησία θεωρώ ότι υπήρξε επιτυχής, καθώς κατάφερα να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο της κυπριακής διαιτησίας. Το 2012 τιμήθηκα με τον τίτλο του Καλύτερου Κύπριου Διαιτητή, διάκριση που αποτέλεσε αναγνώριση της προσφοράς και της αξίας μου στον χώρο. Κατά την περίοδο 2010-2014 διετέλεσα διεθνής διαιτητής, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε αγώνες εκτός συνόρων.

Παράλληλα, είχα έντονη ενεργή συμμετοχή στα συνδικαλιστικά όργανα της διαιτησίας. Υπήρξα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου και στη συνέχεια διετέλεσα Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκδίκηση δικαιωμάτων και στη βελτίωση των συνθηκών στον χώρο πράγμα το οποίο δεν ήταν αρεστό στην Ομοσπονδια.

Το 2015 αποχώρησα από τη διαιτησία, έπειτα από δημόσιες καταγγελίες που προέβησα για φαινόμενα διαφθοράς στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Οι ενέργειες μου με οδήγησαν ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπου, αντί της διερεύνησης των καταγγελιών, μου επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις που κατέληξαν στον αποκλεισμό και την οριστική διαγραφή μου από τα μητρώα διαιτητών της ΚΟΠ καθώς και εκδικητική, ψευδή επιστολή προς την Αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Πράγμα που ουσιαστικά μου στέρησε το δικαίωμα να αγωνιστώ σε ανώτερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα (2026), εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, συνεχίζω να εκφράζω δημόσια τη θέση μου τεκμηριωμένα, πάντοτε υπέρ της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στο πολιτικό βίο, και ευρύτερα στην κοινωνία, παραμένοντας σταθερός στις αρχές και τις θέσεις μου.

Σε νεαρή ηλικία, και συγκεκριμένα στα 17 μου χρόνια, ενώ ήμουν ακόμη μαθητής, παρακολούθησα εκπαιδευτικά μαθήματα χειριστή αεροσκαφών, τα οποία διέκοψα αργότερα προκειμένου να αφοσιωθώ πλήρως στη διαιτησία και στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Monika Sofokleous

Είμαι μια γυναίκα που δεν της χαρίστηκε τίποτα. Σπούδασα με υποτροφίες, δούλεψα για να στηρίξω τις σπουδές μου και επέστρεψα στην Αγγλία με δάνειο δικό μου για να κάνω το μεταπτυχιακό μου, το οποίο ολοκλήρωσα με διάκριση ενώ εργαζόμουν παράλληλα. Είμαι σχεδόν 25 χρόνια ενεργή δικηγόρος και από το 2011 διατηρώ το δικό μου δικηγορικό γραφείο το οποίο ξεκίνησα με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΕΕ. Η πορεία μου δεν στηρίχθηκε ποτέ σε πλάτες τρίτων μόνο στη δουλειά μου, στην επιμονή μου και στην αφοσίωσή Μου. Με τα πολιτικά δεν ασχολούμαι ως επάγγελμα ούτε με ενδιαφέρει η προβολή. Έχω όμως άποψη πάντα ουδέτερη, πάντα επικεντρωμένη στο πνεύμα και στην ουσία κάθε πολιτικής. Δεν προσκολλώμαι σε πρόσωπα, αλλά στις αρχές. Δεν είμαι περιθωριοποιημένη απέναντι στο σύστημα παραδέχομαι είμαι μέσα σε αυτό, γιατί έχω αντιληφθεί ότι όποιος στέκεται απέξω, απλώς χάνει το δικαίωμα να ακούγεται

Marios Therapontos

Ονομάζομαι Μάριος Θεράποντος και θέτω υποψηφιότητα στην επαρχία Λευκωσίας.

Για περισσότερα από οκτώ χρόνια εργάστηκα και δραστηριοποιήθηκα επιχειρηματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2020 επέστρεψα στην Κύπρο με στόχο να επενδύσω στον τόπο μου και να προσφέρω με πράξεις.

Σήμερα δραστηριοποιούμαι στον τομέα των μεταφορών και της ταχυμεταφοράς (courier) και γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις.

Θέλω να αγωνιστώ για μια Κύπρο με:

Πιο σωστή ενεργειακή πολιτική και χαμηλότερο κόστος ζωής

Ουσιαστική στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Ένα ισχυρό και αξιόπιστο ΓΕΣΥ με δικλείδες ασφαλείας

Υπεύθυνη και οργανωμένη

Μεταναστευτική πολιτική

Με έλεγχο, δικαιοσύνη και προστασία της κοινωνικής συνοχής

Η αλλαγή χρειάζεται καθαρές φωνές και ανθρώπους της δουλειάς.

Η φωνή σας μετρά. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Lampros loannou

Ο Λάμπρος Ιωάννου είναι Εκπαιδευτής Προσωπικής Ανάπτυξης που έχει αφιερώσει τα τελευταία 15 χρόνια στο να βοηθά ανθρώπους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, μέσα από σεμινάρια και προσωπική καθοδήγηση.

Μέσα από αυτή την ενασχόλησή του και την καθημερινή επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του, εξελίχθηκε σε πιο ενεργό πολίτη, συμμετέχοντας σε οργανώσεις εθελοντισμού, φιλανθρωπίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας κατείχε διάφορες ηγετικές θέσεις. Ως Αντιπρόεδρος του Κινήματος ΕVEργώ τα τελευταία χρόνια, είχε ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικό έργο, πολιτικές διαδικασίες, κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και σε εισηγήσεις νόμων.

Η υποψηφιότητα του προέκυψε έπειτα από παρότρυνση πολλών συμπολιτών του, που θεωρούν ότι μπορεί να εκφράσει με καθαρότητα και συνέπεια τη φωνή των απλών ανθρώπων στη Βουλή.

Εκπροσωπεί την ομάδα Ανεξάρτητοι Συνειδητοί Πολίτες, μια συλλογικότητα όπου η συνειδητή στάση και οι πράξεις του πολίτη αποτελούν στάση ζωής.

Barrett Costanian

Είμαι ένα άτομο με πάθος για αυτό που κάνω, με θετική ενέργεια και διάθεση για εξέλιξη. Μου αρέσει να δουλεύω με συνέπεια και υπευθυνότητα, να μαθαίνω νέα πράγματα και να συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν το ίδιο όραμα.

Όλος ο μισθός μου στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Ως συμβολική αλλά ουσιαστική πράξη, δεσμεύομαι ότι

Όλος ο βουλευτικός μου μισθός θα πηγαίνει σε άπορες οικογένειες της Κύπρου, με πλήρη διαφάνεια και δημόσια δημοσιοποίηση.

Loizos Chrysanthou

Είμαι ο Λοΐζος Χρυσάνθου, 21 ετών, αθλητής της Εθνικής παραολυμπιακής επιτροπής της Κύπρου στην κολύμβηση. Σκοπός μου η ανάπτυξη του αθλητισμού και της παιδείας στην Κύπρο. Πιστεύω στη δύναμη των νέων, και οραματίζομαι μια Κύπρο καλύτερη για όλους μας

Andreas Pingas

Ονομάζομαι Ανδρέας Πίγκας (Pingas), είμαι 35 χρονών και είμαι μηχανικός υπολογιστών, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το κλασικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μου ταίριαξε ποτέ. Κάποια στιγμή, ειδικοί μου είπαν ότι είμαι δυσλεξικός, και τότε πολλά πράγματα άρχισαν να βγάζουν νόημα. Δεν ήμουν άνθρωπος της παπαγαλίας.

Είμαι πρακτικός άνθρωπος και μου αρέσει να διαβάζω και να εφαρμόζω άμεσα όσα έχω μάθει. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ξεκίνησα να χτίζω το δικό μου business έναν χρόνο πριν τελειώσω το πανεπιστήμιο. Αυτό ίσως μου κόστισε, καθώς έπρεπε να μάθω και να εξελιχθώ μέσα από τα λάθη μου.

Η δουλειά μου είναι και το πάθος μου. Μου αρέσει να γράφω προγράμματα, να μαθαίνω καινούργιες τεχνολογίες και να χτίζω πράγματα από το μηδέν.

Michalakis Michael

Ονομάζομαι Μιχαλάκης Μιχαήλ είμαι 28 χρονών και κατάγομαι από τον Άγιο Δομέτιο, με ρίζες από την Κρήτου τερά της Πάφου. Έχω ολοκληρώσει ανώτερη τεχνική εκπαίδευση και ειδικεύομαι στον τομέα των ηλεκτρολογικών συσκευών. Μου αρέσει να εξελίσσομαι συνεχώς, να μαθαίνω νέα πράγματα και να χρησιμοποιώ τις γνώσεις μου με πρακτικό και δημιουργικό τρόπο.

Είμαι άνθρωπος που βλέπει τη ζωή με ειλικρίνεια, επιμονή και σεβασμό. Με ενδιαφέρει η πρόοδος - προσωπική, κοινωνική και συλλογική. Από μικρός με απασχολούσαν τα θέματα του τόπου μας και ποτέ δεν έπαψα να πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι καλύτερο, όταν υπάρχει καθαρό μυαλό και πραγματική διάθεση για δουλειά.

Υποψήφιοι Επαρχίας Πάφου

Dimitris Baros

Είμαι ο Δημήτρης Μπάρος, 24 ετών, από την Πάφο. Στο λύκειο αποφοίτησα με 19/20 εξασφαλίζοντας μια θέση στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς του ΕΜΠ. Στον στρατό υπηρέτησα ως δόκιμος έφεδρος αξιωματικός στις ειδικές δυνάμεις των καταδρομών (ΛΟΚ). Έχω ολοκληρώσει αγώνα τριάθλου IRONΜΑΝ 70.3 και μέσα σε 3 μήνες έχω ταξιδέψει σε 15 χώρες χωρίς λεφτά. Στόχος μου είναι κάθε μέρα να εξελίσσομαι σωματικά, πνευματικά και νοητικά. Η πίστη μου στο Θεό είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου.

Νicos Palios

Είμαι άνθρωπος της πράξης και της καθημερινής ζωής, με επαγγελματική εμπειρία και ενεργή παρουσία στην κοινωνία της Πάφου. Με χαρακτηρίζουν η συνέπεια, η ευθύνη και η άμεση επαφή με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Η ακαδημαϊκή μου πορεία μού έδωσε κριτική σκέψη και ικανότητα ανάλυσης, αλλά η ζωή και η εργασία μού έμαθαν πώς λαμβάνονται αποφάσεις με πραγματικό αντίκτυπο.

Πιστεύω στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή των πολιτών. Στόχος μου είναι μια δημοκρατία που λειτουργεί με εμπιστοσύνη, δικαιοσύνη και σεβασμό προς τον άνθρωπο

Fidias Stokkos

Απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής Πάφου στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας.

Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1989 με την πρόσληψη μου στην Barclays Bank, σε υποκατάστημα της στην επαρχία Πάφου, όπου εργάστηκα μέχρι την οικειοθελή μου αποχώρηση το 1996.

Η αποχώρησή μου από την Βarclays Bank σηματοδότησε μια νέα φάση στη ζωή μου, οδηγώντας με στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Ξεκινώντας με τα αδέλφια μου τη δική μας επιχείρηση στον τομέα του λιανικού εμπορίου και μετέπειτα μέχρι και σήμερα δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική μας αλυσίδα καφετεριών που βρίσκονται στη Γεροσκήπου και πόλη της Πάφου.

Το ενδιαφέρον μου και η ανάμιξη μου στα κοινά δρώμενα μου έδωσε την ευκαιρία να διατελέσω μέλος και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια διάφορων οργανισμών και μέσα από τα χρόνια διετέλεσα:

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Π.Ο.Π

Πρόεδρος της Σ.Π.Ε Κονιών, Επισκοπής, Άρμου και Μαραθούντας

Εκλεγμένο μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών.

Andreas Shiaelis

Είμαι ο Ανδρέας Σιαηλής. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Πρώτος που δίδαξε και διέδωσε το παραδοσιακό Taekwon-Do στη Κύπρο. Δραστηριοποιούμαι ενεργά στο χώρο του Αθλητισμού , τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής, με συμμετοχές και διακρίσεις σε πανευρωπαικές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Γεννήθηκα και κατοικώ στο Αναβαργός. Είμαι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Πάνω απ’όλα όμως, είμαι ένας από εσάς – ένας άνθρωπος της κοινωνίας και πολίτης που νοιάζεται.

Savvas Ellinas

Ονομάζομαι Σάββας Έλληνας, γεννήθηκα στην Πάφο και μεγάλωσα στην Λευκωσία. Έρχομαι απο οικογένεια προσφύγων και αντιλαμβάνομαι αυτά που πέρασαν όσοι έχασαν τα σπίτια τους. Σπούδασα Graphic and Advertising Design και έχω εξειδικευτεί στο Web design and development. Επίσης ασχολούμαι και με την τεχνολογία Α. Την δεδομένη στιγμή κάνω μεταπτυχιακό στο κλάδο του ΜΒΑ και θα έχω τελειώσει τον Μάι του 2026.

Έζησα λίγα χρόνια στο εξωτερικό, όταν το 2017 έφυγα για Αυστραλία. Δούλεψα, ταξίδεψα και γνώρισα ανθρώπους από διάφορες χώρες με διαφορετική κουλτούρα και τρόπο σκέψης. Επέστρεψα πίσω στην πατρίδα μου το 2022 και από τότε εργάζομαι στον τομέα μου.

Αγαπημένες μου ασχολίες να μαθαίνω συνεχώς καινούργια πράγματα, να διαβάζω βιβλία, κυρίως με την Ελληνική φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα και την πολιτική.