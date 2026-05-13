Συμβολική κοινή δεντροφύτευση στη Μαλιά από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους - Μήνυμα συνύπαρξης μέσα από τις στάχτες

Ισχυρό μήνυμα συνεργασίας, κοινής μνήμης και φροντίδας για την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου έστειλαν σήμερα Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι στη Μαλιά, μέσα από μια συμβολική δράση δεντροφύτευσης στην κοινότητα που επλήγη σοβαρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στον χώρο όπου βρισκόταν το τζαμί της κοινότητας, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη δράση. Η δεντροφύτευση εντάσσεται στο πλαίσιο παραχώρησης 200 δέντρων προς την κοινότητα της Μαλιάς από την Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως μια χειρονομία αποκατάστασης και αναγέννησης σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε.

Σε ανάρτησή του, ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Σώτος Κτωρής, υπογράμμισε τον κοινό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας πως «Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι φυτέψαμε συμβολικά μερικά δέντρα», προσθέτοντας ότι η κοινή δράση «υπενθυμίζει πως μοιραζόμαστε την ίδια έγνοια και την ίδια αγάπη για κάθε γωνιά της πατρίδας μας, για ολόκληρη την Κύπρο».

Δέον να τονιστεί πως η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συνδέει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη διακοινοτική συνεργασία, σε μια περίοδο όπου οι περιβαλλοντικές καταστροφές και η ανάγκη διατήρησης ιστορικών μνημείων αναδεικνύουν την αξία κοινών δράσεων πέρα από διαχωριστικές γραμμές.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαλιά είχε βρεθεί στο επίκεντρο των καταστροφικών πυρκαγιών του περσινού καλοκαιριού, με σημαντικές απώλειες στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στην πολιτιστική της κληρονομιά.