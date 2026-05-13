80 Ακαδημίες και 1000 Παιδιά συμμετέχουν στο NICOSIA 1st Annual Football Academies Tournament - «Ο Αθλητισμός Ενάντια στις Εξαρτήσεις»

Με τη συμμετοχή 80 ποδοσφαιρικών ακαδημιών και περισσότερων από 1000 παιδιών, πραγματοποιείται το NICOSIA 1st Annual Football Academies Tournament «Ο Αθλητισμός Ενάντια στις Εξαρτήσεις», μια πρωτοβουλία με κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό χαρακτήρα, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό για την Κύπρο.

Η διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα και τη θεσμική στήριξη του Δήμου Λευκωσίας, δημιουργήθηκε από την Argous Blue Ltd με στόχο να αξιοποιήσει τον αθλητισμό ως εργαλείο πρόληψης, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης υγιών προτύπων ζωής για τα παιδιά και τους νέους.

Το αγωνιστικό μέρος του τουρνουά θα διεξαχθεί στις 16-17 Μαΐου στο Κοινοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς, συγκεντρώνοντας ακαδημίες ποδοσφαίρου, προπονητές, οικογένειες και θεσμικούς φορείς σε μια κοινή προσπάθεια σύνδεσης του αθλητισμού με την κοινωνική πρόληψη.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος ανέφερε ότι η νέα γενιά αξίζει ευκαιρίες, καθοδήγηση, σωστά πρότυπα και οργανωμένες δράσεις που ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα, την αυτοπεποίθηση και τη σωστή κοινωνική πορεία των παιδιών. Τόνισε επίσης ότι η Λευκωσία στηρίζει, νοιάζεται και εξελίσσεται μέσα από πρωτοβουλίες που επενδύουν ουσιαστικά στους νέους και στην κοινωνία.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε διεθνείς επιστημονικές έρευνες που καταδεικνύουν ότι η οργανωμένη συμμετοχή στον αθλητισμό συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη εξαρτήσεων, στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και στη διαμόρφωση υγιών κοινωνικών συμπεριφορών.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το ΚΕΝΘΕΑ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και επιμόρφωσης, υλοποιώντας δωρεάν εξειδικευμένα διαδικτυακά σεμινάρια για προπονητές ακαδημιών, υπό τη θεσμική και επιστημονική εποπτεία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου των προπονητών, ενώ η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου στηρίζει θεσμικά την προσπάθεια αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού και τη σημασία της πρόληψης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης της διοργάνωσης, υλοποιώντας ετήσια επιστημονική έρευνα για την καταγραφή στάσεων, γνώσεων και συμπεριφορών παιδιών, γονέων και προπονητών σε θέματα πρόληψης και υγιών προτύπων ζωής. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διατίθενται δωρεάν σε αρμόδιους θεσμικούς και κρατικούς φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης μέσω του αθλητισμού.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει επίσης οργανωμένο σχέδιο επιβράβευσης για αθλητές, ομάδες και προπονητές, ενισχύοντας τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την καλλιέργεια θετικών κοινωνικών προτύπων.

Ιδιαίτερη συμβολή στη συνολική ανάπτυξη και επιχειρησιακή οργάνωση του θεσμού έχει ο Σάββας Μαγγαφάς, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της διοργάνωσης.

Το NICOSIA Annual Football Academies Tournament επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο κοινωνικής παρέμβασης μέσω του αθλητισμού, όπου η πρόληψη, η εκπαίδευση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η κοινωνική συνεργασία λειτουργούν συντονισμένα προς όφελος της νέας γενιάς.