Έντονη αντίδραση αιγοπροβατοτρόφων για τη μείωση της ποσόστωσης στο χαλλούμι ΠΟΠ

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και ειδικότερα κατά της Υπουργού Γεωργίας εξαπολύει η Συντονιστική Επιτροπή της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων, με αφορμή το νέο διάταγμα που μειώνει στο 15% την ελάχιστη αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος για την παραγωγή χαλλουμιού ΠΟΠ.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή καταγγέλλει ότι, παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει προθεσμία 48 ωρών για να μελετήσει την πρόταση της κυβέρνησης και να καταθέσει τεκμηριωμένες θέσεις, το διάταγμα εκδόθηκε πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης.

Οι αιγοπροβατοτρόφοι κάνουν λόγο για «ξεκάθαρη απαξίωση ενός ολόκληρου κλάδου», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αγνόησε πλήρως τις ανησυχίες τους, παρότι, όπως σημειώνουν, αποτελούν τους βασικούς παραγωγούς της πρώτης ύλης για το χαλλούμι ΠΟΠ. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η Υπουργός Γεωργίας, την οποία κατηγορούν ότι «κόβει και ράβει την ποσόστωση κατά παραγγελία των τυροκόμων», υποστηρίζοντας πως οι συνεχείς μειώσεις ευνοούν τη χρήση αγελαδινού γάλακτος εις βάρος του αιγοπρόβειου.

Η ανακοίνωση συνδέει επίσης τη νέα απόφαση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, κάνοντας λόγο για έλλειψη ενσυναίσθησης από την Πολιτεία απέναντι στους κτηνοτρόφους που – όπως αναφέρουν – βιώνουν «εφιάλτη» με τη θανάτωση ζώων και τις οικονομικές συνέπειες.

Παράλληλα, οι παραγωγοί αμφισβητούν τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η απόφαση, χαρακτηρίζοντας πλέον «αναξιόπιστο» το σχετικό λογισμικό παρακολούθησης της παραγωγής γάλακτος. Υποστηρίζουν ακόμη ότι, ενώ η ποσόστωση μειωνόταν τα προηγούμενα χρόνια, οι εξαγωγές χαλλουμιού συνέχισαν να αυξάνονται, γεγονός που – κατά τη θέση τους – καταρρίπτει το επιχείρημα περί έλλειψης αιγοπρόβειου γάλακτος.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά τους προς τους τυροκόμους, τους οποίους χαρακτηρίζουν ειρωνικά «συνεργάτες», σημειώνοντας ότι έχουν βιώσει διαχρονικά μια «δήθεν συνεργασία και υποστήριξη».

Η αντιπαράθεση γύρω από το χαλλούμι ΠΟΠ αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς το νέο διάταγμα τίθεται σε ισχύ στις 15 Μαΐου, ενώ οι οργανωμένοι αιγοπροβατοτρόφοι προειδοποιούν ότι οι παρεμβάσεις αυτές «χειραγωγούν την αγορά και καταργούν κάθε αίσθημα δικαίου μεταξύ των παραγωγών».