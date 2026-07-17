Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Αθήνα: Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις τραυματίες
| Περιβάλλον

Τρία μέτωπα σε μία μέρα: Επιχείρηση με τη συνοδεία του ΟΗΕ για φωτιά στη νεκρή ζώνη (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπό πλήρη έλεγχο οι πυρκαγιές σε Κοκκινοτριμιθιά, Δερύνεια και Λιβάδια – Αποτράπηκε ο κίνδυνος από παλιά δοχεία υγραερίου κοντά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο.

Τρεις πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου κλήθηκε να διαχειριστεί το πρωί της Πέμπτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τα μέτωπα σε Δερύνεια, Κοκκινοτριμιθιά και Λιβάδια Λάρνακας να τίθενται υπό έλεγχο ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Η σοβαρότερη από τις πυρκαγιές εκδηλώθηκε στην περιοχή της νεκρής ζώνης στην Κοκκινοτριμιθιά, παρά εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παπουτσιών. Για την κατάσβεση επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δύο οχήματα των εθελοντικών οργανώσεων Άτλας και Support Cy, καθώς και βυτιοφόρο των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμε και πυροσβεστικό αεροσκάφος που πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή, κατόπιν συνεννόησης με τα Ηνωμένα Έθνη.

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου πέντε δεκάρια άγριας βλάστησης, άχρηστα υλικά και ξύλινες παλέτες. Στο σημείο επηρεάστηκαν επίσης δύο μεγάλα κενά παλιά κυλινδρικά δοχεία υγραερίου, στα οποία έγινε προληπτική ψύξη από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Νωρίτερα, πυρκαγιά ξέσπασε πίσω από το αμφιθέατρο Δερύνειας, καίγοντας περίπου τρία δεκάρια με ακακίες, σπαρτά και άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεσή της εργάστηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οχήματα του Τμήματος Δασών.

Παράλληλα, φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα δεκάριο άγριας βλάστησης στα Λιβάδια Λάρνακας, κοντά σε κατοικίες, περιορίστηκε έγκαιρα από δύο πυροσβεστικά οχήματα, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οικίες.

Τα αίτια και των τριών πυρκαγιών διερευνώνται, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκλήθηκαν από σωρούς άχρηστων υλικών.

Tags

ΟΗΕΦΩΤΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΟΥΝΦΙΚΥΠΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝΔΕΡΥΝΕΙΑΒΙΝΤΕΟΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα