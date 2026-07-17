Τρία μέτωπα σε μία μέρα: Επιχείρηση με τη συνοδεία του ΟΗΕ για φωτιά στη νεκρή ζώνη (βίντεο)

Τρεις πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου κλήθηκε να διαχειριστεί το πρωί της Πέμπτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τα μέτωπα σε Δερύνεια, Κοκκινοτριμιθιά και Λιβάδια Λάρνακας να τίθενται υπό έλεγχο ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Η σοβαρότερη από τις πυρκαγιές εκδηλώθηκε στην περιοχή της νεκρής ζώνης στην Κοκκινοτριμιθιά, παρά εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παπουτσιών. Για την κατάσβεση επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δύο οχήματα των εθελοντικών οργανώσεων Άτλας και Support Cy, καθώς και βυτιοφόρο των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμε και πυροσβεστικό αεροσκάφος που πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή, κατόπιν συνεννόησης με τα Ηνωμένα Έθνη.

Σημαντικές ανταποκρίσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ύπαιθρο αλλά και εντός κατοικημένων περιοχών μέχρι τώρα:

Συνοπτικά:

11:37 Πυρκαγιά σε ακακίες, σπαρτά και άγρια βλάστηση περίπου τριών δεκαριών, πίσω από το αμφιθέατρό Δερύνειας. Ανταποκρίθηκαν και εργάζονται τέσσερα… pic.twitter.com/KCmRS841OB — Andreas Kettis (@akettis) July 17, 2026

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου πέντε δεκάρια άγριας βλάστησης, άχρηστα υλικά και ξύλινες παλέτες. Στο σημείο επηρεάστηκαν επίσης δύο μεγάλα κενά παλιά κυλινδρικά δοχεία υγραερίου, στα οποία έγινε προληπτική ψύξη από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Νωρίτερα, πυρκαγιά ξέσπασε πίσω από το αμφιθέατρο Δερύνειας, καίγοντας περίπου τρία δεκάρια με ακακίες, σπαρτά και άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεσή της εργάστηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οχήματα του Τμήματος Δασών.

Παράλληλα, φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα δεκάριο άγριας βλάστησης στα Λιβάδια Λάρνακας, κοντά σε κατοικίες, περιορίστηκε έγκαιρα από δύο πυροσβεστικά οχήματα, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οικίες.

Τα αίτια και των τριών πυρκαγιών διερευνώνται, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκλήθηκαν από σωρούς άχρηστων υλικών.