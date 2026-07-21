Σάλος με ανάρτηση για Μακάριο στη σελίδα του Τελωνείου– Απολογήθηκε η Διεύθυνση, κάνοντας λόγο για τυχαίο πάτημα του κουμπιού

Τη λύπη του για την αναδημοσίευση περιεχομένου συγκεκριμένης φοιτητικής παράταξης στην επίσημη σελίδα του στο Facebook εκφράζει το Τμήμα Τελωνείων, αποδίδοντας το περιστατικό ενδεχομένως σε τυχαίο πάτημα του σχετικού κουμπιού από διαχειριστή της σελίδας.

Η αναδημοσίευση παρέμεινε στην επίσημη σελίδα του Τμήματος Τελωνείων για περίπου μία ώρα, προτού γίνει αντιληπτή και διαγραφεί.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση του Τμήματος, το περιστατικό ενδέχεται να σημειώθηκε κατά τη διαδικασία ανάρτησης πρόσφατης υπόθεσης κατάσχεσης καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται, «οι διαχειριστές της σελίδας μόλις έγινε αντιληπτή η αναδημοσίευση κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την διαγράψουν και το έπραξαν άμεσα».

Η Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων εκφράζει, εκ μέρους του προσωπικού, τις απολογίες της για το περιστατικό, σημειώνοντας: «Εκφράζουμε εκ μέρους όλου του προσωπικού τις ειλικρινείς μας απολογίες για την αναστάτωση που προκλήθηκε από την ατυχή αυτή αναδημοσίευση».

Η ανάρτηση: