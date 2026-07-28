Εικόνες καταστροφής στις βουνοπλαγιές μεταξύ Αγ. Άννας και Ψευδά – Επαναφέρουν το αίτημα για μετακίνηση του πεδίου βολής Καλού Χωριού οι κοινότητες

Στάχτη και αποκαΐδια άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε τη Δευτέρα (27/7) τα χωριά Αγία Άννα και Ψευδά, η οποία εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, κατά τη διαδικασία αχρήστευσης πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Οι εικόνες καταστροφής που αντικρίζει κανείς στις δασικές εκτάσεις και στις βουνοπλαγιές μεταξύ των χωριών Καλού Χωριού, Αγίας Άννας και Ψευδά μόνο θλίψη και οργή προκαλούν. Το ευτύχημα είναι ότι χάρη στις υπερπροσπάθειες των συνεργείων πυρόσβεσης, έγινε κατορθωτό να σωθούν σπίτια και περιουσίες. Ωστόσο, η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και σε καλλιέργειες της περιοχής. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά κατέκαυσε περίπου120 εκτάρια με πεύκα, ελιές, θάμνους και άγρια βλάστηση. Από τις φλόγες δεν γλίτωσαν ούτε καλλιέργειες στα γύρω χωριά, το μέγεθος των οποίων δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου δήλωσε ότι το βράδυ της Δευτέρας έγινε ολονύχτια ασφάλιση της πυρκαγιάς με προωθητές γαιών και με προσωπικό από το Τμ. Δασών. Κάποιες αναζωπυρώσεις που προέκυψαν, ευτυχώς έγινε κατορθωτό να κατασβηστούν έγκαιρα.

Ερωτηματικά που ζητούν απαντήσεις

Τα ερωτηματικά που ζητούν επιτακτικά (πειστικές) απαντήσεις είναι πολλά ως προς τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά. Η απόφαση της Εθνικής Φρουράς και συγκεκριμένα του 70ου Τάγματος Μηχανικού να προχωρήσει σε καταστροφή βλημάτων στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, σε μια εποχή κατά την οποία οι κλιματολογικές συνθήκες απαγορεύουν τέτοιου είδους δραστηριότητες στην ύπαιθρο, έχει κάνει έξω φρενών τις κοινοτικές Αρχές και τους κατοίκους των γύρω κοινοτήτων, με δεδομένο και τις εκ των προτέρων ανακοινώσεις του Τμήματος Δασών για αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Σε δηλώσεις του, ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας Ανάστασης Γεωργίου επανέλαβε την οργή των κατοίκων της περιοχής για το τι συνέβη κι εξέφρασε την πρόθεση να τροχιοδρομηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να τεθεί ξανά επί τάπητος το αίτημα των γύρω κοινοτήτων για μετακίνηση του πεδίου βολής Καλού Χωριού. Ένα διαχρονικό αίτημα, όπως είπε, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αντικριστεί θετικά, παρόλο που, όπως επισήμανε, αρκετές φορές στο παρελθόν οι δραστηριότητες της Ε.Φ. στο υπό αναφορά πεδίο βολής έχουν προκαλέσει προβλήματα και αναστάτωση στις επηρεαζόμενες κοινότητες. Ο κ.Γεωργίου επέρριψε ευθύνες στον υπουργό Άμυνας για την πυρκαγιά, εκφράζοντας την θέση ότι ήταν υπόψιν του η καταστροφή πυρομαχικών την συγκεκριμένη μέρα στο πεδίο βολής. «Δεν πάει κανείς από μόνος του για να κάνει αυτά τα πράγματα μέσα σε τέτοιες θερμοκρασίες», παρατήρησε.

Συστήνει υπομονή του Υπ. Άμυνας

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Σοφιανός Φιλιππίδης ζήτησε χρόνο και υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, διαβεβαιώνοντας ότι οι όποιες ευθύνες υπάρχουν θα αποδοθούν. Ανέφερε, ακόμα, ότι δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιπτώσεις καταστροφής πυρομαχικών, εξηγώντας πως η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο κ.Σοφιανός είπε ότι η μονάδα που δραστηριοποιήθηκε στο πεδίο βολής ήταν το 70ο Τάγμα Μηχανικού, λέγοντας ότι θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μέσα από τα συμπεράσματα της έρευνας, σημείωσε, θα διαφανεί εάν υπήρξαν παραλείψεις. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στις 12.17 το μεσημέρι. Ο Εθνικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος, είπε ότι τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στη σκηνή επτά λεπτά αργότερα (12.34μ.μ.), ενώ ο μηχανισμός αντιμετώπισης ενεργοποιήθηκε αμέσως, διότι η πυρκαγιά είχε ήδη επεκταθεί εκτός του πεδίου βολής.