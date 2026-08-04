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| Οικονομία

Τμήμα Τελωνείων για μικροδέματα: Σχεδόν €2 εκατ. έσοδα τον πρώτο μήνα εφαρμογής του δασμού των €3

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τον Ιούλιο τα έσοδα ανήλθαν σχεδόν σε €2 εκ. για 650.000 είδη, που περιλαμβάνονταν σε 160.000 δέματα.

Σχεδόν στα €2 εκ. ανήλθαν τα έσοδα του Τμήματος Τελωνείων από τον δασμό ύψους €3 στα μικροδέματα, κατά τον πρώτο μήνα επιβολής του μέτρου, τον Ιούλιο.

Ο δασμός €3 ανά είδος επιβλήθηκε από την 1η Ιουλίου στις εισαγωγές στην ΕΕ μικρών δεμάτων αξίας μέχρι €150, από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργο Κωνσταντίνου, κατά τον Ιούλιο τα έσοδα ανήλθαν σχεδόν σε €2 εκ. για 650.000 είδη, που περιλαμβάνονταν σε 160.000 δέματα.

Ο κ. Κωνσταντίνου επεσήμανε ότι σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες παρατηρήθηκε σχετική μείωση στις εισαγωγές μικροδεμάτων. Ωστόσο, ανέφερε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι ενδεχομένως να είχαν υποβληθεί αυξημένες παραγγελίες πριν την εφαρμογή του δασμού, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η καταβολή του, ενώ υπέδειξε και ότι ο Ιούλιος είναι μήνας διακοπών και οι παραγγελίες μπορεί να είναι μειωμένες από αυτό.

Εκτίμησε ότι θα διαφανεί τους επόμενους μήνες κατά πόσον ο δασμός επηρέασε τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με τον ίδιο να αναφέρει ότι αναμένονται και οι αντιδράσεις των εταιρειών, πού θα έχουν αποθήκες και πού θα στέλνουν προϊόντα απευθείας. Όπως είπε, το σκηνικό αναμένεται να ξεκαθαρίσει περαιτέρω έπειτα από 3-4 μήνες.

Ερωτηθείς κατά πόσον υπήρχαν προβλήματα στη διαχείριση του νέου διοικητικού φόρτου, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως είπε, τις πρώτες μέρες χρειαζόταν προσαρμογή, μέχρι να γίνουν οι υπολογισμοί και ο τρόπος είσπραξης μέσω του λογιστικού συστήματος. Σήμερα, είπε, έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο παρατηρήθηκαν παράπονα από τους πολίτες, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι δεν υπήρξαν παράπονα, σημειώνοντας ότι τις πρώτες μέρες υπήρχαν απορίες σε σχέση με το κατά πόσο θα χρεώνονταν ή όχι, ανάλογα με το πότε υπέβαλαν την παραγγελία τους. Μετά την εφαρμογή, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, ο κόσμος κατανόησε ότι η επιβολή του δασμού δεν επηρεάζει αισθητά τη γενικότερη τιμή και εκτίμησε ότι οι παραγγελίες θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα.

(ΚΥΠΕ

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