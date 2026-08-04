Με μουσική και χορό τα εγκαίνια του Πάρκου «Νότης Σφακιανάκης» στην Πύλα (φώτο - βίντεο)

Με μουσική, χορό και την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν την 1η Αυγούστου 2026 τα εγκαίνια του νέου Πάρκου «Νότης Σφακιανάκης» στην Πύλα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Κοινοτάρχης Πύλας Σίμος Μυτίδης και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, καθώς και κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

Η βραδιά άρχισε με αγιασμό και επίσημους χαιρετισμούς στο εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο βρίσκεται δίπλα από το νέο πάρκο.

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου «Άννα Λοΐζου» και της Σχολής Χορού «Ζορπάς», ενώ στον χώρο λειτουργούσαν σημεία με φαγητό, street food και ποτά.

Κεντρικό μέρος της εκδήλωσης αποτέλεσε το μουσικό αφιέρωμα στον Έλληνα τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, το οποίο επιμελήθηκε το Notis Sfakianakis Cyprus Official Fan Club. Στα decks βρέθηκε ο DJ CHILLI, Χρήστος Δημακόπουλος, ενώ επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης.