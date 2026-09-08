Πιο προσβάσιμος ο Ακάμας: Μάζεμα της αναρχίας μέσα από έξι κόμβους υπηρεσιών

Σειρά λύσεων στην ανεπαρκή οργάνωση της επισκεψιμότητας στο Δασικό Πάρκο Ακάμα, αλλά και σε διαχρονικές παθογένειες σε σχέση με την κατάλληλη διαχείριση των επισκεπτών, επιχειρεί να δώσει ο αναθεωρημένος σχεδιασμός των υποδομών πληροφόρησης και αναψυχής (κόμβοι) που προωθεί το Τμήμα Δασών. Σε εξέλιξη -μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου- βρίσκεται ο σχετικός διαγωνισμός, στους όρους του οποίου παρέχεται σημαντική πληροφόρηση για τα αυστηρά πλαίσια που θα κινηθεί ο επανασχεδιασμός από την ομάδα μελετητών-μηχανικών του αναδόχου. Υπηρεσίες, όπως αναψυκτήρια, καντίνα, χώροι υγιεινής, σταθμοί πληροφόρησης, χώροι στάθμευσης και σκίαστρα, τίθενται κάτω από σαφείς περιορισμούς, μετά από εκτενή περίοδο παγοποίησης των έργων και διεργασιών, λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι αρχικές αδυναμίες. Σχετικά άρθρα:...