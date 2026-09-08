Σειρά λύσεων στην ανεπαρκή οργάνωση της επισκεψιμότητας στο Δασικό Πάρκο Ακάμα, αλλά και σε διαχρονικές παθογένειες σε σχέση με την κατάλληλη διαχείριση των επισκεπτών, επιχειρεί να δώσει ο αναθεωρημένος σχεδιασμός των υποδομών πληροφόρησης και αναψυχής (κόμβοι) που προωθεί το Τμήμα Δασών. Σε εξέλιξη -μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου- βρίσκεται ο σχετικός διαγωνισμός, στους όρους του οποίου παρέχεται σημαντική πληροφόρηση για τα αυστηρά πλαίσια που θα κινηθεί ο επανασχεδιασμός από την ομάδα μελετητών-μηχανικών του αναδόχου. Υπηρεσίες, όπως αναψυκτήρια, καντίνα, χώροι υγιεινής, σταθμοί πληροφόρησης, χώροι στάθμευσης και σκίαστρα, τίθενται κάτω από σαφείς περιορισμούς, μετά από εκτενή περίοδο παγοποίησης των έργων και διεργασιών, λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι αρχικές αδυναμίες. Σχετικά άρθρα:...
Πιο προσβάσιμος ο Ακάμας: Μάζεμα της αναρχίας μέσα από έξι κόμβους υπηρεσιών
Δημιουργούνται 6 κόμβοι πληροφόρησης και αναψυχής σε Άσπρο Ποταμό, Άβακα, Νότιο Κόλπο Λάρας, Σμηγιές, Λουτρά Αφροδίτης και Φοντάνα Αμορόζα, από από 14 που προέβλεπε ο σχεδιασμός του 2021.
Υποδομές που να οργανώνουν την επισκεψιμότητα, να συγκεντρώνουν την πίεση σε διαχειρίσιμα σημεία, να μειώνουν την άναρχη χρήση και να βελτιώνουν την ασφάλεια, προωθεί το Τμήμα Δασών για τον Ακάμα.
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