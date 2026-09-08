Επίδομα τέκνου: Ποιοι κερδίζουν έως και €800 περισσότερα τον χρόνο - Δείτε αναλυτικά

Ανάσα για χιλιάδες οικογένειες αναμένεται να είναι η νέα μεταρρύθμιση που προωθεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος τέκνου. Το νομοσχέδιο προβλέπει ριζικές αλλαγές σε τρεις πυλώνες, με επίκεντρο την αύξηση των δικαιο...

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