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| Οικονομία

Ισχυρή δυναμική στην κτηματαγορά: Στις 13.288 οι πωλήσεις ακινήτων το οκτάμηνο του 2026

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Ισχυρή δυναμική διατηρεί το 2026 η αγορά ακινήτων παρά το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, με τα πωλητήρια έγγραφα που κατατίθενται στο κτηματολόγιο να ξεπερνούν τις 13 χιλιάδες τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, καταγράφοντας διψήφια ά...

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