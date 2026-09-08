Η συζήτηση για το νέο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας πέρασε πλέον στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, με τους κατοίκους να θέτουν στο τραπέζι προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Στις πανδημοτικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε Λατσιά και Γέρι, Στρόβολο και στον μητροπολιτικό Δήμο Λευκωσίας, οι παρεμβάσεις δεν περιορίστηκαν σε επιμέρους αλλαγές πολεοδομικών ζωνών. Κυκλοφοριακό, δόμηση, υποδομές και ποιότητα ζωής βρέθηκαν, επίσης, στο επίκεντρο, με τους δημότες να προειδοποιούν ότι προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια μπορεί να επιδεινωθούν εάν δεν ληφθούν υπόψη στην επόμενη αναθεώρηση. Δύο ζητήματα εμφανίζονται σχεδόν παντού: το κυκλοφοριακό και η ανάγκη επανεξέτασης των συντελεσ...
Από το κυκλοφοριακό μέχρι τους συντελεστές δόμησης: Οι Λευκωσιάτες βάζουν τις προτεραιότητές τους - Τι ζητά η κάθε περιοχή από το νέο Τοπικό Σχέδιο
Ακόμη μια σοβαρή παράμετρος που τέθηκε από τους δημότες της πρωτεύουσας, είναι ότι η Λευκωσία εδώ και δεκαετίες εξαπλώνεται προς τα βόρεια και τα προάστια, μεταφέροντας σταδιακά κατοικίες, εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες μακριά από τον ιστορικό και εμπορικό της πυρήνα
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