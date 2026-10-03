Έρχονται ισχυρές καταιγίδες στην Κύπρο – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και χαλάζι

Δεν αναμένονται στην Κύπρο καιρικά φαινόμενα αντίστοιχης έντασης με εκείνα που καταγράφονται στην Κρήτη, ωστόσο τις επόμενες ημέρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν ισχυρές μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με τον Μετεωρολογικό Λειτουργό Παναγιώτη Λίγγη.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λίγγης ανέφερε ότι «μεμονωμένα φαινόμενα, μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένεται να είναι ισχυρές, δεν αποκλείονται τις επόμενες μέρες». Όπως σημείωσε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεάζουν την Κύπρο.

Καταιγίδες καταγράφονται ήδη βορειοδυτικά της Κύπρου, στην Πόλη Χρυσοχούς, στον Πύργο Τηλλυρίας και στην περιοχή του Ακάμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες περιοχές.

«Σήμερα περιμένουμε ότι θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές, δηλαδή ορεινές περιοχές, περιοχές του εσωτερικού και βόρεια, με επίκεντρο τα κατεχόμενα», είπε ο κ. Λίγγης, προσθέτοντας ότι στη νότια Κύπρο τα φαινόμενα θα είναι περισσότερο μεμονωμένα.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Κύπρος να αντιμετωπίσει ακραία φαινόμενα όπως αυτά της Κρήτης, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός απάντησε ότι «με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας φαίνεται ότι εμείς δεν θα τα έχουμε».

Στη χειρότερη περίπτωση, σήμερα και αύριο θα μπορούσε να εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα μετεωρολογικά κριτήρια. «Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κίτρινη προειδοποίηση», ανέφερε.

Βροχές απόψε και την Κυριακή

Απόψε αναμένονται και πάλι φαινόμενα, κυρίως στα παράλια, με τα δυτικά και νότια παράλια να επηρεάζονται περισσότερο, σύμφωνα με τον κ. Λίγγη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν το πρωί της Κυριακής, κυρίως στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Προς το μεσημέρι είναι πιθανό να επηρεάσουν και νοτιότερες περιοχές στο εσωτερικό, ενώ μέχρι το απόγευμα περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στις βόρειες περιοχές.

Υπάρχει επίσης πιθανότητα για χαλαζόπτωση, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα. Τα διαθέσιμα δεδομένα θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μικρό χαλάζι και, λόγω της εποχής, το ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Λιγότερα σε έκταση φαινόμενα, πιθανώς αξιόλογα σε ένταση

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη και την Τετάρτη, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες και κυρίως σε ορεινές και εσωτερικές περιοχές.

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε φαινόμενα λιγότερα σε έκταση, αλλά η έντασή τους πιθανόν να είναι αξιοσημείωτη», ανέφερε ο κ. Λίγγης.

Σε ό,τι αφορά τις βροχές του Σαββατοκύριακου και τη συμβολή τους στην ενίσχυση των αποθεμάτων νερού, ο ίδιος σημείωσε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από τώρα ο βαθμός στον οποίο θα υπάρξει ουσιαστικό όφελος.

Όπως εξήγησε, πρόκειται κυρίως για πιο μεμονωμένες μπόρες, οι οποίες μπορεί να έχουν μεγάλη ένταση αλλά μικρή διάρκεια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η γη αυτή την εποχή «παραμένει αρκετά διψασμένη».

Σταδιακά προς το φθινόπωρο

Κληθείς να σχολιάσει αν η αλλαγή του καιρού σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ο κ. Λίγγης ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλές συμπέρασμα.

Όπως είπε, ο καθορισμός των εποχών δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μια αλλαγή του καιρού, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένα δεδομένα και κριτήρια. Παράλληλα, σημείωσε ότι «σιγά-σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο», καθώς μειώνεται σταδιακά η διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ